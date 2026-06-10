Qenqo, con su sonido de rock crudo, presenta su nuevo disco

Qenqo, una banda nacida en Lanús que pisa fuerte en la escena de rock de la región , regresa a Avellaneda el sábado para presentarse por primera vez en Mutar. Seguirán expandiendo su gira “Espíritu Infinito”, donde están presentando su último disco.

Tras un comienzo de año intenso, la banda se presentó en enero en Teatro Greisón de Monte Grande junto a Nagual, en una noche que reafirmó su lugar dentro del circuito independiente del Conurbano.

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Además, Qenqo formó parte de la "Vigilia por la identidad" realizada en Lomas de Zamora y Lanús, en el marco de los 50 años del golpe de Estado, sumando su música a una jornada atravesada por la memoria, la verdad y la justicia.

El pasado 25 de mayo, Qenqo también participó de los 41 años del histórico festival Ciudad Oculta Rock, compartiendo escenario con Ojos Locos.

Una banda de rock nacida en la pandemia

Qenqo, la banda de rock surgida en plena pandemia y con base en Lanús, presenta “Espíritu Infinito”, su nuevo trabajo discográfico.

En este nuevo lanzamiento, la agrupación consolida un sonido más crudo y visceral, donde predominan los riffs y la influencia del rock stoner, pero con un sello único: la presencia de elementos del folclore andino que atraviesan su propuesta estética y sonora.

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“Espíritu Infinito" marca un nuevo momento para la banda. Es un canal de energía que conecta la tierra con el sonido. Estamos muy contentos con este nuevo rumbo”, comenta Ramiro Muñiz, vocalista de Qenqo.

La banda alista a Ramiro Muñiz (voz, teclado, quena y armónica), Facundo Fernández Sierra (guitarra), Nicolás De Pietro (bajo), Leandro Mutti (batería) y Lautaro Fernández Sierra (saxo).

MÁS INFO

Qengo, sábado a las 21 en Mutar de Avellaneda, Mitre 982. Banda Invitada: La bella época.

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