martes 09 de junio de 2026
Escribinos
9 de junio de 2026
Recomendado

La Bichonada, música con improvisación por señas, presenta otro "Ensayo Vivo"

La banda, dirigida por Richard Nant y con artistas de la región, muestra su música con una propuesta de improvisación colectiva.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
La Bichonada, en vivo.&nbsp;

La Bichonada, en vivo. 

La nueva cita con la banda de la región será el jueves a las 20 en Casa Udu de Adrogué, el espacio ubicado en La Rosa 1060. La entrada es gratuita.

Lee además
Skay Beilinson y El Indio Solari, hace años. 
Emotivo.

La despedida de Skay al Indio Solari: "Buen viaje mi querido amigo"
Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en vivo. 
Rescate emotivo.

Mi recuerdo del primer Obras de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota
image
Música en vivo en Adrogué.

Música en vivo en Adrogué.

“Lo nuestro es improvisación sin género digamos, y sin pautas previas, sale de las señas de quien dirige, pero a veces se filtran cosas, melodías que alguien trae y las pone sobre la mesa siempre a modo de sorpresa. Quién te dice el Indio Solari nos mande alguna melodía de queruza”, le cuenta Nicolás Lapine, integrante del grupo, a La Unión.

De un taller a la música en vivo

El original proyecto arrancó un taller a cargo de Richard Nant, un destacado trompetista que se instaló en la región. Poco tiempo después, la movida terminó siendo una banda para salir a tocar en vivo.

“Es una movida que vamos a mantener todo el año, la idea es generar un espacio de encuentro por fuera de lo típico que es ir, pagar una entrada y escuchar una o dos propuestas afines. Esto es abrir las puertas de la intimidad de un ensayo, con algo para comer y beber para que se sientan cómodas las almas y puedan salir a jugar y charlar un rato al exterior del cuerpo”, señala el músico de Turdera.

Y cierra: “Hay un vértigo sutil que experimentamos con la improvisación colectiva, el no saber a dónde vamos, pero sabiendo que vamos juntos, eso es el tuco del asunto”.

Temas
Seguí leyendo

La despedida de Skay al Indio Solari: "Buen viaje mi querido amigo"

Mi recuerdo del primer Obras de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota

Cómo fue el casamiento secreto de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

Palito celebra los 55 años de "Muchacho que vas cantando" en la Provincia

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
brian sarmiento fue eliminado por segunda vez de gran hermano video
Hasta pronto.

Brian Sarmiento fue eliminado por segunda vez de Gran Hermano

Las más leídas

Te Puede Interesar

Para los animales adoptados del Hospital de Animales de Lomas.
Hay equipo.

En Lomas, mujeres confeccionan mantas y camitas para el Hospital de Animales