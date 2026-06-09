La Bichonada, música con improvisación por señas, presenta otro "Ensayo Vivo"

La Bichonada, un ensamble de improvisación por señas con dirección del trompetista Richard Nant e integrado por destacados instrumentistas y cantante de la región, sale escena con su música en una nueva edición de “Ensayo Vivo”, donde puede haber varias sorpresas.

La nueva cita con la banda de la región será el jueves a las 20 en Casa Udu de Adrogué, el espacio ubicado en La Rosa 1060. La entrada es gratuita.

“Lo nuestro es improvisación sin género digamos, y sin pautas previas, sale de las señas de quien dirige, pero a veces se filtran cosas, melodías que alguien trae y las pone sobre la mesa siempre a modo de sorpresa. Quién te dice el Indio Solari nos mande alguna melodía de queruza”, le cuenta Nicolás Lapine , integrante del grupo, a La Unión.

De un taller a la música en vivo

El original proyecto arrancó un taller a cargo de Richard Nant, un destacado trompetista que se instaló en la región. Poco tiempo después, la movida terminó siendo una banda para salir a tocar en vivo.

“Es una movida que vamos a mantener todo el año, la idea es generar un espacio de encuentro por fuera de lo típico que es ir, pagar una entrada y escuchar una o dos propuestas afines. Esto es abrir las puertas de la intimidad de un ensayo, con algo para comer y beber para que se sientan cómodas las almas y puedan salir a jugar y charlar un rato al exterior del cuerpo”, señala el músico de Turdera.

Y cierra: “Hay un vértigo sutil que experimentamos con la improvisación colectiva, el no saber a dónde vamos, pero sabiendo que vamos juntos, eso es el tuco del asunto”.