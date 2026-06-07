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7 de junio de 2026
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Cómo fue el casamiento secreto de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo formalizaron su romance en Brasil en una ceremonia secreta, que tuvo lugar hace casi 25 años.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo.&nbsp;

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo. 

La actriz y el líder de Divididos formalizaron su romance en secreto el 31 de diciembre de 2001, durante una ceremonia íntima celebrada en Brasil.

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La pareja decidió mantener su boda alejada de la exposición mediática, por eso decidieron contratar un barco, un orador que llevó adelante la lectura de los votos matrimoniales y una persona de su círculo privado que se encargó de inmortalizar el momento a través de un video.

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Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, casamiento lejos de Argentina

En el video que Natalia Oreiro compartió a través de su cuenta de Instagram para homenajear su historia de amor con el cantante al cumplirse 20 años de aquel inolvidable momento, se los puede ver juntos a bordo de una embarcación, lejos de Argentina.

En las imágenes aparece el capitán como encargado de ser el que lea las manifestaciones de los novios donde expresan su compromiso, amor, respeto y la voluntad de acompañarse en las distintas etapas de la vida.

También se escucha con atención la lectura del acta matrimonial, reflejando el espíritu íntimo y sencillo que caracterizó la ceremonia de la pareja.

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Para la ocasión, Ricardo Mollo lució una remera negra sin mangas, mientras que Natalia Oreiro eligió un solero blanco, con delicados detalles bordados, encaje y transparencias en la zona del torso.

Tras la lectura de las palabras pronunciadas por el responsable de la embarcación, los novios sellaron el momento con un apasionado beso.

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