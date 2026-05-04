Muñeca Brava, con Natalia Oreiro y Facundo Arana, vuelve a triunfar en Rusia

Telefe Studios anunció el regreso de Muñeca Brava, la exitosa telenovela con Natalia Oreiro y Facundo Aarna , a Rusia, y reafirma su vigencia internacional. Esta vez, la ficción se puede ver en HD y rápidamente captó la atención de los espectadores.

La novela, conocida en Rusia como Wild Angel, ya había sido emitida en ese mismo canal en 2021, coincidiendo con su lanzamiento. En aquella oportunidad alcanzó una audiencia acumulada de más de 47 millones de espectadores, posicionándose como un fenómeno cultural.

El canal Subbota! forma parte del grupo Gazprom-Media y se posiciona como líder en audiencia femenina en Rusia, con más de 100 millones de espectadores al año.

Natalia Oreiro y Facundo Arana, en un éxito mundial

Fue transmitida en 80 países con el audio interpretado en casi 50 idiomas. El tema "Cambio dolor", interpretado por la propia artista uruguaya, llegó a los primeros lugares de popularidad en América Latina, Europa Oriental y el mundo árabe.

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La exitosa novela que lanzó a la fama internacional a la pareja de Natalia Oreiro y Facundo Arana, cuenta la historia de una joven huérfana, criada en un convento que entra a trabajar como mucama en la mansión de una adinerada familia. Allí se enamora del hijo de la familia, enfrentando diferencias sociales, intrigas y secretos familiares.

Muñeca Brava se estrenó el 16 de noviembre de 1998 y su última emisión fue el 17 de diciembre de 1999 totalizando 285 capítulos con una gran respuesta de audiencia en la pantalla de Telefe.