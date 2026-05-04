Dónde se presentará el dúo Pimpinela con sus "Noticias de amor"

Luego de agotar entradas en su gira por los escenarios de toda América y España con su multipremiado espectáculo de música "Noticias del Amor", Pimpinela llegará su renovado espectáculo la ciudad de La Plata el próximo 3 de octubre.

El dúo más icónico de la música en español, se presentará en el Hipódromo de La Plata con una experiencia renovada, inaugurando oficialmente una nueva disposición del predio.

Con ubicaciones sentadas: una mejora pensada para seguir elevando la experiencia del público y adaptarse a las necesidades de determinados shows de gran convocatoria.

Más que un concierto, este espectáculo es una celebración de la vida y los vínculos. "Noticias del Amor" invita al público a un viaje audiovisual de gran impacto, donde Lucía y Joaquín abren su corazón a través de una puesta en escena que fusiona la emoción más profunda con esos momentos de comedia que tanto los caracterizan. Es una mirada tierna y, a la vez, divertida sobre las relaciones de pareja que nos marcan a todos.

Sobre el escenario, el despliegue es una verdadera fiesta para los sentidos: junto a su banda, coros y bailarines, los Galán interpretan esas canciones que ya son parte de nuestra propia historia personal, junto a nuevas composiciones que siguen sumando capítulos a su legado.

Dónde se consiguen las entradas para Pimpinela

Entradas a la venta por sistema Livepass y boletería del Teatro Ópera La Plata.

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