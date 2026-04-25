Plan de domingo en Temperley: feria, música, gastronomía y sorteos

Con feria de emprendedores, música y sorteos, este domingo se realizará una nueva edición de la la Expo Amor Puro en Temperley con entrada gratuita.
La Expo Amor Puro tendrá una nueva edición con múltiples stands de emprendedores y actividades gratuitas para los vecinos.
Con feria de emprendedores, música y sorteos, este domingo se realizará una nueva edición de la la Expo Amor Puro en Temperley con entrada gratuita.
El evento será de 14.30 a 19.30 en el salón Tatos Recepciones ubicado Cangallo 351. Los vecinos encontrarán stands de indumentaria, diseño, decoración, cerámica, marroquinería, moda circular, textiles, cestería, accesorios, lencería, aromaterapia y bijouterie. También habrá opciones en gastronomía y pastelería artesanal.
"Todos los emprendedores se destacan por su creatividad, variedad y por brindar una excelente atención personalizada. Siempre tenemos grupos excelentes con los que logramos un evento familiar, de encuentro y distensión", destacó la creadora de la expo, Stella Maris Trombatore.
El público además disfrutará de un show del Coro del Centro Cultural El Ceibo de Banfield, dirigido por José Bruno, y de una demostración de flores artesanales a cargo de Silvia Fernández.
A lo largo de la tarde se van a sortear diferentes premios y la organizadora regalará un stand para que un emprendimiento tenga la posibilidad de participar gratis en otra edición.
La Expo Amor Puro apuesta a seguir creciendo y ampliando sus horizontes. La idea de este año es hacer ediciones en diferentes localidades. "Estamos sumando nuevas sedes para que los emprendedores puedan mostrarse, crecer y conectar con el público. En marzo estuvimos en Dandelion, un espacio muy conocido de Lomas, y en mayo vamos a estar en La Troupe de Banfield", indicó Stella.
Las próximas ediciones serán el 10 de mayo en Tatos Recepciones y el 17 de mayo en La Troupe Multiespacio de Banfield (Gallo 148). Los emprendedores interesados en participar tienen que comunicarse con la cuenta de Instagram.