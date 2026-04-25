sábado 25 de abril de 2026
Escribinos
25 de abril de 2026
Cangallo 351.

Plan de domingo en Temperley: feria, música, gastronomía y sorteos

La Expo Amor Puro tendrá una nueva edición con múltiples stands de emprendedores y actividades gratuitas para los vecinos.

Emprendedores de distintos rubros estarán este domingo en Temperley.

Emprendedores de distintos rubros estarán este domingo en Temperley.

Con feria de emprendedores, música y sorteos, este domingo se realizará una nueva edición de la la Expo Amor Puro en Temperley con entrada gratuita.

El evento será de 14.30 a 19.30 en el salón Tatos Recepciones ubicado Cangallo 351. Los vecinos encontrarán stands de indumentaria, diseño, decoración, cerámica, marroquinería, moda circular, textiles, cestería, accesorios, lencería, aromaterapia y bijouterie. También habrá opciones en gastronomía y pastelería artesanal.

Lee además
En la Plaza Libertad de Lomas venderán lácteos, pastas, frutas y verduras.
Este jueves.

Comprar más barato en Lomas: llega la feria con promociones y reintegros
Un ciclo que lleva la música y el baile a instituciones barriales de Lomas.
Entrada gratuita.

Tardes a puro folklore en Lomas: llega una nueva Peña de la Comunidad

"Todos los emprendedores se destacan por su creatividad, variedad y por brindar una excelente atención personalizada. Siempre tenemos grupos excelentes con los que logramos un evento familiar, de encuentro y distensión", destacó la creadora de la expo, Stella Maris Trombatore.

coro el ceibo banfield
Se presentará el Coro del Centro Cultural El Ceibo de Banfield.

Se presentará el Coro del Centro Cultural El Ceibo de Banfield.

El público además disfrutará de un show del Coro del Centro Cultural El Ceibo de Banfield, dirigido por José Bruno, y de una demostración de flores artesanales a cargo de Silvia Fernández.

A lo largo de la tarde se van a sortear diferentes premios y la organizadora regalará un stand para que un emprendimiento tenga la posibilidad de participar gratis en otra edición.

Una expo que crece y acompaña a múltiples emprendedores

La Expo Amor Puro apuesta a seguir creciendo y ampliando sus horizontes. La idea de este año es hacer ediciones en diferentes localidades. "Estamos sumando nuevas sedes para que los emprendedores puedan mostrarse, crecer y conectar con el público. En marzo estuvimos en Dandelion, un espacio muy conocido de Lomas, y en mayo vamos a estar en La Troupe de Banfield", indicó Stella.

Las próximas ediciones serán el 10 de mayo en Tatos Recepciones y el 17 de mayo en La Troupe Multiespacio de Banfield (Gallo 148). Los emprendedores interesados en participar tienen que comunicarse con la cuenta de Instagram.

Temas
Seguí leyendo

Comprar más barato en Lomas: llega la feria con promociones y reintegros

Tardes a puro folklore en Lomas: llega una nueva Peña de la Comunidad

Emocionante jornada en Banfield para recordar a La División Perdida del ENAM

Cortes de agua en Lomas: zonas, días y horarios

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El robo millonario quedó registrado por cámaras de seguridad.
Prueba clave.

Detenidos por el robo millonario en Lomas de Zamora: el video del momento que se llevan la caja fuerte

Las más leídas

Te Puede Interesar

Brown de Adrogué ganó y respira. (Foto de archivo)
Lo necesitaba.

Brown de Adrogué logró su primer triunfo de local y se aleja del fondo