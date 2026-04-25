Plan de domingo en Temperley: feria, música, gastronomía y sorteos

Con feria de emprendedores , música y sorteos , este domingo se realizará una nueva edición de la la Expo Amor Puro en Temperley con entrada gratuita .

El evento será de 14.30 a 19.30 en el salón Tatos Recepciones ubicado Cangallo 351 . Los vecinos encontrarán stands de indumentaria, diseño, decoración, cerámica, marroquinería, moda circular, textiles, cestería, accesorios, lencería, aromaterapia y bijouterie. También habrá opciones en gastronomía y pastelería artesanal.

"Todos los emprendedores se destacan por su creatividad, variedad y por brindar una excelente atención personalizada. Siempre tenemos grupos excelentes con los que logramos un evento familiar, de encuentro y distensión", destacó la creadora de la expo, Stella Maris Trombatore.

El público además disfrutará de un show del Coro del Centro Cultural El Ceibo de Banfield, dirigido por José Bruno, y de una demostración de flores artesanales a cargo de Silvia Fernández.

A lo largo de la tarde se van a sortear diferentes premios y la organizadora regalará un stand para que un emprendimiento tenga la posibilidad de participar gratis en otra edición.

Una expo que crece y acompaña a múltiples emprendedores

La Expo Amor Puro apuesta a seguir creciendo y ampliando sus horizontes. La idea de este año es hacer ediciones en diferentes localidades. "Estamos sumando nuevas sedes para que los emprendedores puedan mostrarse, crecer y conectar con el público. En marzo estuvimos en Dandelion, un espacio muy conocido de Lomas, y en mayo vamos a estar en La Troupe de Banfield", indicó Stella.

Las próximas ediciones serán el 10 de mayo en Tatos Recepciones y el 17 de mayo en La Troupe Multiespacio de Banfield (Gallo 148). Los emprendedores interesados en participar tienen que comunicarse con la cuenta de Instagram.