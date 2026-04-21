Comprar más barato en Lomas: llega la feria con promociones y reintegros

Las políticas del Gobierno nacional generan una crisis económica marcada por el deterioro del poder adquisitivo y una fuerte caída del consumo . Para que los vecinos y familias tengan precios más accesibles al momento de comprar alimentos , el Municipio organiza los Mercados de la Comunidad en Lomas de Zamora .

Este jueves, de 10 a 13, realizarán una nueva edición en la Plaza Libertad (Laprida 1200) con puestos de lácteos , pastas , frutas y verduras . En la feria participan pymes , cooperativas y productores de la agricultura familiar que ofrecen productos de calidad a más bajos mediante la reducción de intermediarios. También se sumarán emprendedores con stands de indumentaria, artesanías, decoración y accesorios .

Además de la compra por unidad, en el mercado habrá promociones especiales como 2 planchas de ravioles, 2 planchas de sorrentinos, 1 paquete de fideos frescos y 1 paquete de ñoquis a $13.500; 6 planchas de ravioles a $10.500; 4 planchas de sorrentinos $9.900; 4 vasitos de yogurt a $3.100; y 2 yogurt con cereales a $2.900.

Los vecinos que paguen con la Cuenta DNI tendrán un 40% de reintegro. La feria impulsada en conjunto con el Gobierno de la Provincia busca promover la economía local y la venta directa del productor al consumidor.

En los últimos meses, se vienen haciendo más de 1.000 ferias mensuales en el territorio bonaerense con un aumento del consumo en el primer bimestre que superó el 60% en comparación al mismo período de 2024. También hay un incremento en las compras con la Cuenta DNI, una herramienta que es de gran ayuda para reducir los gastos en el día a día.

Precios fijos en alimentos y ferias en distintos barrios

En Lomas funciona el programa Precios de la Comunidad, que forma parte de un acuerdo entre el Municipio y comercios de distintos barrios para que los vecinos tengan la posibilidad de comprar alimentos y productos a precios fijos. Todas las semanas hay ofertas en carnicerías, verdulerías, panaderías, pollerías, pescaderías, almacenes y locales de limpieza e higiene. Los precios y locales adheridos están en el Instagram de Comercios de la Comunidad.

Los emprendedores también tienen su lugar en diferentes ferias. En la Plaza Libertad hay encuentros todos los fines de semana, en el horario de 16 a 20, con cientos de stands. Por su parte, la tradicional Feria de Artesanos está los sábados y domingos de 16 a 21 en la Plaza Grigera. En Banfield, una vez por mes se hace el Mercado Consciente con productos saludables y el Municipio también organiza ferias con emprendedores en Albertina, Llavallol y Turdera.