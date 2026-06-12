Una pastelera de Banfield, suspendida en Instagram por sus creaciones

La pastelera de Banfield , Flor Menescaldi muy reconocida por elaborar tortas hiperrealistas sufrió la suspensión de su cuenta de Instagram @flor_menescaldi tras recibir varias denuncias por el contenido que sube al mostrar los cortes de las tortas con forma de animales que ella misma produce y elabora.

Flor es una destacada pastelera en el ambiente que además es formadora en el arte del diseño y elaboración de tortas. Su perfección en el trabajo que realiza asegura a cada cliente recibir un trabajo terminado más que perfecto. Cada uno de esos trabajos que se dedica a realizar y vender luego a través de sus redes lo publica en sus cuentas de redes sociales.

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Pero, ante las reiteradas denuncias sobre los cortes de tortas con formas de animales, la banfileña tuvo la cuenta suspendida por 15 días, algo que la perjudicó tanto a nivel personal como laboral.

Ante este episodio y al recuperar su cuenta, la pastelera no dudó en contar lo sucedido a través de un reel que se viralizó porque causa polémica. En el mismo ella se pregunta que pasaría si todos deberíamos denunciar lo que no nos gusta ver o consumir.

La palabra de la protagonista de Banfield que recibió las denuncias virtuales

En diálogo con La Unión, Flor se sinceró y contó: "Fui denunciada en redes sociales en tres oportunidades por hacer mi trabajo. Me dedico a la pastelería hiperrealista y cada vez que comparto el momento de cortar una de mis tortas, especialmente cuando se trata de animales, hay personas que consideran que el contenido hiere su sensibilidad".

Según detalló a varios de sus colegas le pasa lo mismo, por eso decidió que hablando del tema se puede tomar conciencia que es el trabajo de estos expertos en pastelería y que sólo muestran lo que mejor saben hacer.

"Me han escrito que es traumático, violento y hasta cruel, aunque sepan perfectamente que lo que están viendo es una torta hecha de huevos, azúcar, manteca y harina", detalló sobre los mensajes que recibe a diario y agregó: "Lo que más preocupa no es que a alguien no le guste mi trabajo. El arte y las expresiones creativas nunca fueron universales. Lo preocupante es que estemos perdiendo la capacidad de distinguir entre la ficción y la realidad, entre una representación artística y un hecho. Entre una opinión y una verdad absoluta".

El detalle de sus tortas es tan real que parece asustar a algunos cuando el cuchillo parece estar cortando al medio a un animal, pero el problema aparece cuando esos usuarios se dedican a denunciar ese contenido en vez de pasarlo de largo y seguir scrolleando.

El foco en el lugar equivocado

Instagram ante determinada cantidad de denuncian decide cerrar o suspender una cuenta de Instagram y eso es lo que le sucedió a la experta en pastelería. "Vivimos en una época en la que vemos imágenes de violencia real, maltrato animal y sufrimiento humano a las que muchas veces les prestamos poca atención o hacemos la vista gorda. Sin embargo, una torta con forma de un animal, que no siente dolor y que fue creada como una pieza artística, termina generando denuncias y pedidos de censura de la cuenta. Es una absurdo. Parece que, como sociedad, a veces estamos poniendo el foco en el lugar equivocado", reflexionó Flor.

Las redes sociales aplican sanciones que pueden limitar el alcance de una cuenta, impedir comentar publicaciones, responder mensajes privados o interactuar con la comunidad, pero eso "para un emprendedor significa perder su principal herramienta de trabajo", aseguró la pastelera y contó: "Muchos de nosotros vendemos nuestros productos, respondemos consultas y mantenemos el vínculo con nuestros clientes a través de esas plataformas. Una denuncia injustificada no solo afecta una publicación, puede afectar el sustento de una familia".

60fe34f9-9442-40dd-b6c1-9be4e8035d0f Flor Menescaldi llamó a la reflexión y a la pérdida de entendimiento sobre lo que es real y lo que no.

Las tortas se han convertido en verdaderas obras de arte y lo que pretende Flor junto a muchos de sus colegas es que cada usuario de las redes sociales pueda entender que detrás de cada una de esas obras hay una persona trabajando y expresándose creativamente: "Nosotros no somos quienes estamos promoviendo la violencia ni causando un daño real".

Sobre la suspensión y todo lo sucedido ante el nuevo posteo con el descargo que hizo al recuperar su cuenta, reflexionó: "Creo que necesitamos recuperar una capacidad muy básica que es la de aceptar que no todo está hecho para nosotros. Si un contenido no nos gusta, siempre existe la posibilidad de ignorarlo y seguir de largo. Incluso ocultarlo para que la red social no te lo muestre. Pero denunciar el trabajo de otra persona simplemente porque nos incomoda es un acto que tiene consecuencias reales sobre alguien que está trabajando honestamente".

Para concluir afirmó que no pierde la fe: "Sigo creyendo que se puede convivir con las diferencias sin perjudicar el trabajo y el esfuerzo de los demás".

Mirá el posteo de Flor tras recuperar su cuenta