Susana Giménez confirmó la fecha del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Susana Giménez lo hizo otra y vez y en esta oportunidad reveló la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo Paul. Se le escapó el dato que mantenía en secreto la pareja en Por el mundo, el programa de Marley, en Telefe.

Todo ocurrió mientras Susana Giménez y Marley conversaban sobre Rodrigo De Paul y su presente sentimental junto a Tini Stoessel. El conductor destacó: "Ahora está re enamorado de Tini".

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Sin dudarlo, Susana Giménez respondió naturalmente: "Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre", una afirmación inesperada que tomó por sorpresa a todos.

Susana confirmó la fecha de casamiento de Tini y Rodrigo De Paul pic.twitter.com/wg7KfRHCxM

Luego de escuchar la inesperada revelación, Marley simplemente agregó: "Linda pareja hacen", a lo que la conductora respondió con un escueto "Sí", ya sin dar más detalles sobre la supuesta boda.

Se venía hablando del 18 de diciembre como la fecha indicada, en recuerdo al 18 de diciembre de 2022, por la consagración de la Selección Argentina en Catar, pero parece que será la día siguiente.

La noticia del casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel estalló en las redes sociales

Las palabras de Susana Giménez no tardaron en hacerse virales en las redes sociales y despertaron todo tipo de especulaciones sobre el futuro de la pareja.

Hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul confirmaron públicamente una fecha de casamiento, por lo que las palabras de la “Diva de los teléfonos” rápidamente se convirtieron en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

Se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

De todos modos, desde hace tiempo vienen corriendo rumores sobre el casamiento del futbolista y la cantante y hasta se supo que será en Exaltación de la Cruz y con gran cantidad de invitados.