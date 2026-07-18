domingo 19 de julio de 2026
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18 de julio de 2026
Se pudrió todo.

Susana Giménez, contra la China Suárez: "Es preciosa, pero es muy..."

Susana Giménez no tiene buena onda con la China Suárez desde que la interpretó en la serie de Sandro y ahora volvió a criticarla.

Susana Giménez contra la China Suárez.&nbsp;

Susana Giménez contra la China Suárez. 

Oliver Quiroz, en el programa Primicias Ya, en América TV le preguntó qué pensaba de lo que dijo Jorge Rial sobre su parecido con la China Suárez, en especial por las relaciones de ambas con hombres comprometidos.

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Y Susana Giménez lanzó: "No creo, no tiene carisma". "Es preciosa, pero es muy aburrida", insistió la “Diva de los Teléfonos” sobre la actriz y actual novia de Mauro Icardi.

Todo mal entre la China Suarez y Susana Gimenez.

Todo mal entre la China Suarez y Susana Gimenez.

La respuesta de Susana Giménez a Jorge Rial

Por otro lado, Susana Giménez aprovechó la entrevista para responderle a Jorge Rial, que hace semanas está criticándola, especialmente en el contexto del Mundial 2026 porque resaltó que la conductora elige Uruguay por sobre la Argentina.

"No me interesa nada de él. Me cuestiona hace muchos años. No me molesta, que haga lo que quiera", expresó contra el periodista.

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