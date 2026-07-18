Susana Giménez, contra la China Suárez: "Es preciosa, pero es muy..."

Susana Giménez contra la China Suárez.

Susana Giménez tiene un viejo encono con la China Suárez luego de decir públicamente que no le había gustado como la actriz la interpretó en la serie biográfica de Sandro, cuando corría 2008. Mientras que ahora volvió a criticarla sin piedad.

Oliver Quiroz, en el programa Primicias Ya, en América TV le preguntó qué pensaba de lo que dijo Jorge Rial sobre su parecido con la China Suárez, en especial por las relaciones de ambas con hombres comprometidos.

SUSANA GIMÉNEZ APUNTÓ CONTRA RIAL Y LA CHINA



"No me interesa nada de lo que diga Rial"

"La China es preciosa pero aburrida"



Cc #PrimiciasYa @primiciasyacom pic.twitter.com/JCWN4CVRUj — América TV (@AmericaTV) July 13, 2026 Y Susana Giménez lanzó: "No creo, no tiene carisma". "Es preciosa, pero es muy aburrida", insistió la “Diva de los Teléfonos” sobre la actriz y actual novia de Mauro Icardi.

Todo mal entre la China Suarez y Susana Gimenez. La respuesta de Susana Giménez a Jorge Rial Por otro lado, Susana Giménez aprovechó la entrevista para responderle a Jorge Rial, que hace semanas está criticándola, especialmente en el contexto del Mundial 2026 porque resaltó que la conductora elige Uruguay por sobre la Argentina.

"No me interesa nada de él. Me cuestiona hace muchos años. No me molesta, que haga lo que quiera", expresó contra el periodista.

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