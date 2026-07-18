Nueve canales pasarán a la medianoche el Himno Nacional cantado por los jugadores

Nueve canales pasarán el Himno Nacional argentino a la medianoche, en la previa de la final del Mundial 2026.

Este domingo se jugará la final del Mundial 2026 y la expectativa es muy grande. A la ilusión de la gente, se le agregará emoción ya desde esta medianoche, ya que nueve canales pasarán el Himno Nacional argentino desde las 00.00 horas, en busca de una unión que le llegue a la Selección Argentina.

En una iniciativa impulsada por Torneos junto con Telefe, TV Pública, El Trece, América, Canal 9 y las señales deportivas Dsports, TyC Sports, ESPN y TNT Sports este domingo 19 de julio a las 00:00 se emitirá una versión especial del Himno Nacional Argentino cantada por los jugadores de la Selección Argentina durante el Mundial 2026, en reemplazo de la versión habitual que se transmite cada día a la medianoche.

Quiénes transmitirán la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España Desde las 16 (hora argentina) de este domingo, la Selección Argentina buscará salir nuevamente campeón del mundo. El partido se podrá ver en televisión por la TV Pública, Dsports, Telefe y TyC Sports. En tanto que, quienes opten por streaming, podrán hacerlo por las dos opciones que ofrece Disney (una con Mariano Closs y otra con Sebastián Vignolo) y la plataforma de Paramount.

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