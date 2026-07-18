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18 de julio de 2026
Es el amor.

Cómo comenzó el romance de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo se conocieron en un fiesta y poco después comenzó un romance, que incluyó una mudanza y dos hijos en común.

Lautaro Martínez y Agustina.&nbsp;

Lautaro Martínez y Agustina. 

Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina dentro del plantel del Mundial 2026, y la empresaria mendocina Agustina Gandolfo se conocieron en 2018, en una fiesta en Buenos Aires cuando el “Toro” todavía defendía los colores de Racing. El flechazo fue mutuo y rápidamente comenzaron un romance.

Se conocieron a través de amigos en común durante una fiesta en Puerto Madero y poco tiempo después el delantero fue fichado por el Inter de Milán.

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Ante esta nueva realidad se dio una relación a distancia hasta que Agustina Gandolfo decidió dejar sus estudios de Economía y su trabajo en la empresa familiar para mudarse a Europa.

Del romance a la llegada de los hijos.

Del romance a la llegada de los hijos.

Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo y la llegada de Nina y Theo

Ya instalados en la ciudad de Milán, la pareja se consolidó rápidamente, formando una familia con el nacimiento de sus hijos, Nina y Theo.

A la par del crecimiento profesional de Lautaro Martínez como figura del fútbol internacional, Agustina Gandolfo no detuvo su marcha desarrollado como empresaria e influencer de fitness. Ambos expandieron sus proyectos conjuntos, llegando a abrir restaurantes de gastronomía argentina en Italia.

En 2023, la pareja celebró su boda en el Lago de Como, uno de los destinos más reconocidos de Italia. El casamiento formalizó una relación que ya llevaba varios años y que había atravesado diferentes cambios personales y profesionales desde aquel primer encuentro en Buenos Aires.

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