Llavallol: liberaron al empleado acusado de ser el entregador del golpe a una conocida fábrica

El empleado de la empresa acusado de haber actuado como entregador en el millonario robo a la fábrica blanquería Loussiana de Llavallol obtuvo la eximición de prisión , por lo que continuará el proceso en libertad mientras avanza la investigación.

Fuentes vinculadas al expediente confirmaron a La Unión que que la medida fue concedida por la Justicia de Lomas de Zamora tras la indagatoria del imputado.

El beneficio no implica el cierre de la investigación ni desvincula al acusado de la causa. Por el contrario, seguirá sometido al proceso judicial y deberá cumplir con las condiciones impuestas mientras se reúnen nuevas pruebas.

El supuesto empleado infiel quedó bajo la lupa de los investigadores luego de una serie de tareas de inteligencia que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y testimonios.

La hipótesis del robo

La principal hipótesis de la fiscalía sostiene que habría aportado información sobre el traslado de la recaudación de las distintas sucursales de la firma, lo que permitió que los delincuentes interceptaran al empleado que llevaba el dinero hasta la fábrica ubicada sobre Ramón Pareta, en Llavallol.

Durante el asalto, la víctima fue golpeada y despojada del bolso con la recaudación correspondiente a varias sucursales del sur del Conurbano.

La investigación continúa

La causa, a cargo del fiscal Ignacio Torrigino, de la UFI 19 de Lomas de Zamora, continúa avanzando para determinar el grado de participación de cada uno de los acusados.

Hasta el momento fueron detenidos el empleado señalado como presunto entregador, su padre, acusado de colaborar en la fuga de los asaltantes, y uno de los presuntos autores materiales del robo.

Sin embargo, la investigación todavía no está cerrada. Las autoridades judiciales mantienen la búsqueda del cuarto integrante de la banda, quien permanece prófugo y es considerado una pieza clave para reconstruir por completo la planificación y ejecución del millonario golpe.