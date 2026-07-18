Temperley: compró leche con recetas falsas en una farmacia y terminó detenido

Un hombre fue detenido en la localidad de Temperley , luego de que lo sorprendieran haciendo compras millonarias de packs de leche para bebés mediante recetas y certificados médicos truchos. Lo arrestaron en una farmacia.

Todo comenzó cuando el sujeto se presentó en una conocida farmacia de Temperley para retirar dos packs con 20 latas de leche maternizada en polvo, con un valor que superaba los 6 millones de pesos .

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El vecino mostró recetas y certificados médicos que presuntamente lo habilitaban para realizar esa compra. Sin embargo, el personal de la farmacia comprobó que la documentación presentada había sido falsificada .

Tras la comprobación del delito, los responsables de la farmacia fueron a hacer la denuncia ante la Justicia. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora .

Documentación presentada en la farmacia de Temperley.

Investigación y detención en Temperley

Desde la fiscalía constataron que el sello médico que figuraba en la receta era apócrifo. La documentación también se veía evidentemente trucha. A partir de esa evidencia, se inició una investigación para localizar y detener al hombre.

El operativo para concretar el arresto consistió en esperar a que el sujeto hiciera una nueva compra. Esta semana concurrió a la misma farmacia y nuevamente pidió retirar packs de leche por 4 millones de pesos con documentación falsa. En ese momento, fue detenido por personal policial de civil.

El hombre quedó a disposición del fiscal Jorge Grieco y el ayudante fiscal Alejandro Alleno, quienes encabezaron la investigación por uso de documentación falsa y estafa.

Por el momento, la principal hipótesis es que el imputado vendía la leche de manera clandestina y por eso compraba en tan grandes cantidades. Presuntamente, revendía a precios inferiores y sin las condiciones de higiene necesarias.