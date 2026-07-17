Declararon inimputable al acusado de balear a Leonardo Micheli: "Hay un asesino suelto en el barrio"

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora declaró inimputable y sobreseyó Rodrigo Ezequiel Pifano , señalado como el autor del disparo contra Leonardo Micheli , el mecánico baleado en la cabeza frente a su taller de Temperley , en noviembre del 2023.

"Hay un asesino suelto en el barrio", manifestó Miriam , la madre de la víctima, que en diálogo con La Unión confirmó la novedad del caso. "Pasea por la calle como si nada", agregó a este medio tras ser notificada de manera oficial.

La decisión contrasta con la situación judicial del otro imputado, Federico Gastón Benítez , quien fue condenado a 6 años y 10 meses de prisión mediante un juicio abreviado, luego de admitir su participación en el ataque.

Según la investigación, Benítez fue quien condujo la motocicleta en la que ambos acusados llegaron hasta el taller mecánico de la calle General Iriarte al 1600, en Villa Galicia, Temperley.

Sin embargo, el destino judicial de Pifano tomó un rumbo completamente distinto. El TOC 2 resolvió declararlo inimputable, dictó su sobreseimiento y dispuso que quede bajo la órbita del Juzgado de Familia 5, una decisión que provocó el rechazo de los familiares de Micheli.

El intento de asesinato de Leonardo Micheli

Si bien los dos se habían negado a declarar, Pifano finalmente confesó ser el autor material del disparo. En su versión, explicó que el plan fue idea de Benítez, quien lo fue a buscar a su casa, lo encerró y le ordenó que matara al mecánico el día siguiente, con la promesa de pagarle un dinero por el crimen. "Vamos a laburar, vamos a matar al chabón", le habría expresado.

Según la declaración, Federico le dio a Gonzalo un arma calibre 22 para dispararle a la víctima y le advirtió que si no lo hacía, él mataría a toda su familia. El joven no tuvo más remedio que obedecer. Cuando estuvieron cara a cara con el mecánico, sacó el arma y le dio un tiro en la cabeza a corta distancia, tal como mostraron las imágenes.

Cuando el fiscal le preguntó a Gonzalo si conocía a la víctima, contestó que no, pero dio datos reveladores: Federico sí tenía un vínculo con el mecánico y quería vengarse de un supuesto abuso sexual cometido por Leonardo hacia una familiar suya. Esta versión fue completamente descartada por los investigadores.

Captura del video del intento de homicidio de Leonardo Micheli.

Según se ve en las imágenes captadas por la cámara, la víctima se desplomó sobre un tráiler, mientras que los agresores escaparon sin robar nada, razón por la que se descartó el intento de robo desde un principio, y hasta ahora el móvil del ataque sigue siendo un misterio.

Durante los momentos más críticos de su internación, Micheli estuvo en terapia intensiva al borde de la muerte, pero logró sobrevivir para volver a ver sus seres queridos, que nunca perdieron la esperanza de un milagro.

El día que se despertó, después de más de dos meses, les dijo a sus familiares que no recordaba lo que le pasó. "Es como que no se acuerda nada", contó en ese momento a este medio Miriam, su madre. Sin embargo, el video del hecho fue clave para identificar a los agresores.