viernes 17 de julio de 2026
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17 de julio de 2026
Hasta pronto.

JC es el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Luego de la salida de Manuel Ibero, Juan Calos López quedó afuera de Gran Hermano tras caer en un mano a mano con Alejandra Majluf.

JC dejó Gran Hermano.&nbsp;

JC dejó Gran Hermano. 

Luego de la eliminación de Manuel Ibero el lunes pasado, comenzó una placa positiva en la que estaban todos los participantes de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y el martes se salvaron para asegurar su lugar en el reality.

En el comienzo de la gala del miércoles, Santiago del Moro fue el encargado de ir revelando quiénes seguían en la casa, hasta llegar al tan esperado versus y definirse el nuevo eliminado.

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Al ingresar a la casa, el conductor anunció que Sebastián Cola, Matías Hanssen y Mariela Prieto bajaban de placa. De esta forma quedaron Juan Carlos López y Alejandra Majluf en el picante versus del certamen de Telefe.

La partida de JC de Gran Hermano

Finalmente, confirmó que el eliminado de esta placa positiva era JC. La actriz logró imponerse en la votación telefónica y se ganó una nueva oportunidad dentro de la casa más famosa.

El participante se despidió con cariño de sus compañeros y abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada. “Disfruten, viva la vida y el amor. Disfruten este proceso, recuerden que no siempre el fin justifica los medios", dijo.

Con la salida de JC, el selecto grupo de participantes que pasaron por esta edición dorada sigue achicándose y se acerca la recta final del juego.

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