viernes 17 de julio de 2026
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17 de julio de 2026
Hay tres detenidos.

Buscan al cuarto miembro de la banda que robó una fábrica de Llavallol con la ayuda de un "entregador"

Avanza la investigación por el millonario robo a la blanquería Loussiana. Mientras sigue la búsqueda del prófugo, el tercer detenido será indagado este jueves.

El robo en la fábrica de Llavallol es investigado por la UFI 19 de Lomas de Zamora.

El robo en la fábrica de Llavallol es investigado por la UFI 19 de Lomas de Zamora.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que mientras la Justicia concentra sus esfuerzos en localizar al fugitivo, este jueves será indagado el único detenido que todavía no se presentó ante el fiscal Ignacio Torrigino, titular de la UFI 19 de Lomas de Zamora.

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La audiencia se llevará a cabo luego de que los otros dos imputados ya fueran indagados en las últimas horas. Ahora resta conocer la versión del tercer detenido, acusado de haber participado directamente del robo.

Según pudo averiguar este medio, el empleado de la empresa señalado como presunto entregador ya declaró, mientras que su padre se negó.

El robo y la ayuda del "entregador"

El asalto ocurrió cuando un empleado de la blanquería llegó a la fábrica ubicada sobre Ramón Pareta, en Llavallol, con la recaudación de distintas sucursales de la empresa. Antes de ingresar fue interceptado por delincuentes que lo golpearon y escaparon con un bolso que contenía una importante suma de dinero.

La investigación permitió establecer que los autores abandonaron el vehículo utilizado para cometer el robo y continuaron la fuga en un Peugeot 208 perteneciente al padre de uno de los empleados de la firma, circunstancia que terminó orientando la pesquisa hacia el entorno interno de la empresa.

Para los investigadores, el trabajador detenido habría actuado como entregador al aportar información clave sobre el movimiento del dinero y los horarios de traslado de la recaudación.

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