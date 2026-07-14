Dos policías detenidos por pasar información a delincuentes: allanamiento en Lomas de Zamora

Dos policías fueron detenidos en el marco de allanamientos realizados en Lomas de Zamora y Merlo. Los acusan de vender información policial a delincuentes para facilitar robos. Ambos fueron desafectados de la fuerza.
Los acusan de vender datos claves a los ladrones para facilitar robos. Ambos policías trabajaban en la Ciudad de Buenos Aires.
Dos policías fueron detenidos en el marco de allanamientos realizados en Lomas de Zamora y Merlo. Los acusan de vender información policial a delincuentes para facilitar robos. Ambos fueron desafectados de la fuerza.
La investigación fue iniciada por la Estación de Policía Comunal de General Alvear. A través de análisis informáticos, de telefonía y tareas de inteligencia, se estableció que dos efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires habrían comercializado información reservada de uso exclusivo policial.
Según la hipótesis de los investigadores, dicha información era utilizada para facilitar maniobras delictivas como robo de vehículos, adulteración de documentación y venta ilegal de autos, entre otras actividades.
A partir de las pruebas obtenidas, la Justicia ordenó realizar dos allanamientos en Lomas de Zamora y Merlo. En dichos operativos, fueron detenidos los dos policías presuntamente involucrados.
Durante los procedimientos, se secuestraron los celulares de los agentes, dispositivos informáticos, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa. También les sacaron sus armas reglamentarias y chalecos antibalas.
Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantías Nº2 de Azul. Además, se le dio intervención al área de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad, que decidió desafectar a ambos policías.