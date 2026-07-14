Dos policías detenidos por pasar información a delincuentes: allanamiento en Lomas de Zamora

Dos policías fueron detenidos en el marco de allanamientos realizados en Lomas de Zamora y Merlo . Los acusan de vender información policial a delincuentes para facilitar robos. Ambos fueron desafectados de la fuerza.

La investigación fue iniciada por la Estación de Policía Comunal de General Alvear. A través de análisis informáticos, de telefonía y tareas de inteligencia, se estableció que dos efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aire s habrían comercializado información reservada de uso exclusivo policial.

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Según la hipótesis de los investigadores, dicha información era utilizada para facilitar maniobras delictivas como robo de vehículos, adulteración de documentación y venta ilegal de autos, entre otras actividades.

A partir de las pruebas obtenidas, la Justicia ordenó realizar dos allanamientos en Lomas de Zamora y Merlo . En dichos operativos, fueron detenidos los dos policías presuntamente involucrados.

Elementos incautados a los policías en los allanamientos en Lomas de Zamora y Merlo.

Durante los procedimientos, se secuestraron los celulares de los agentes, dispositivos informáticos, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa. También les sacaron sus armas reglamentarias y chalecos antibalas.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantías Nº2 de Azul. Además, se le dio intervención al área de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad, que decidió desafectar a ambos policías.