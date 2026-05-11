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11 de mayo de 2026
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Polémico operativo de la Policía de la Ciudad: "Volvé a Temperley"

Los efectivos de la fuerza porteña tuvieron un cuestionable accionar con un vecino de Temperley. Todo quedó filmado y generó repudio en redes sociales.

El polémico operativo quedó filmado.

El polémico operativo quedó filmado.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un operativo que quedó envuelto en una gran polémica por el accionar que tuvieron los efectivos contra un vecino de Temperley. El video se volvió viral.

Todo ocurrió durante una serie de operativos de saturación y controles preventivos en zonas de alta concentración de gente. Agentes de la fuerza de seguridad porteña comenzaron a identificar personas para detectar posibles infracciones.

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En uno de esos procedimientos, la Policía de la Ciudad arrinconó a un hombre de zona sur al que habrían visto en actitud sospechosa. La manera en la que lo trataron quedó filmada y el video generó el repudio de muchos usuarios.

El polémico operativo de la Policía de la Ciudad

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Los policías pusieron al hombre contra la pared y empezaron a revisarlo. “¿Qué anda haciendo en la ciudad, señor?”, preguntó uno de los agentes. El hombre les respondió que venía desde Temperley, partido de Lomas de Zamora.

Uno de los uniformados le contestó con una frase que generó una gran polémica: “¿De dónde es usted? ¿De Temperley? Bueno, vuelva a Temperley, señor. No tiene que venir a la Ciudad”.

El video del operativo fue compartido por la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en las redes sociales. No tardaron en aparecer varios comentarios de repudio ante el accionar de la Policía porteña.

“El video de Jorge Macri no solo es discriminatorio sino también ridículo”, comentó un usuario. “Volviendo a 1920/30 sin escalas”, añadió otro.

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