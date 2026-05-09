Así será la inauguración de un nuevo espacio dedicado a la cultura en Temperley

Los amigos que pudieron todo para esta inauguración de hoy a las 19 en Temperley y a la gorra con el objetivo de incentivar la cultura en el barrio.

Gracias a que se cedió las instalaciones de la Sociedad de Fomento Bernardino Rivadavia de Temperley , artistas locales de Lomas trabajaron para remodelar el espacio a pulmón para abrir sus puertas a la identidad barrial a través del proyecto Cultural Roberto Arlt que se inaugura hoy a las 19 en Eva Perón 675.

Un grupo de amigos se unieron para apostar al arte y la cultura en un momento donde parece no tener el suficiente lugar en la sociedad, pero ellos con compromiso y mucho esfuerzo se embarcaron en el proyecto que nace hoy con la posibilidad de apreciar arte en todas sus ramas.

Po eso, hoy a las 19 se va a poder ver en el escenario a referentes culturales de Lomas como son los artistas Lucrecia Vichenza , Fabio Quinteros y otros artistas. Los que quieran apoyar el proyecto van a poder ver una función a la gorra porque el objetivo es que los vecinos puedan acercarse para conocer el lugar.

El grupo de amigos se unieron siempre pensando en llevar al barrio la cultura. Comenzaron siendo ocho personas que se unieron para encarar el proyecto y actualmente sumaron más personas que van a trabajar para mantener viva la identidad barrial.

98f3e966-2e17-4cb9-a649-a93f97f2a665 A pulmón. Remodelaron las instalaciones para la inauguración de hoy.

Como será la inauguración de hoy en Temperley

La inauguración se va a basar en una propuesta 100% artística. Nuria Falbo que es una de las responsables del espacio especificó: "Nuestras expectativas son varias, primero que la gente se acerque, conozca el espacio, quiera ser parte y la pase bien, que disfrute y pueda pasar un buen momento es primordial. Esta inauguración es una de las primeras metas adonde nos propusimos llegar. Así que hoy vamos a recibir abrazos, opiniones que nos recarguen para el después".

Luego de la apertura oficial del espacio aseguraron que se van a volcar al armado de talleres culturales y en programar eventos que puedan reunir a la comunidad artística local y a todo el barrio.

Sobre esta posibilidad de armar en Temperley este espacio dedicado a la comunidad que quiera desarrollar y plasmar su arte en la zona comentaron que en lo que era esa sociedad de fomento que cedió el lugar vieron un espacio hermoso para explotar ya que se trata de una casona antigua y muy linda para recorrer.

"Si bien le tuvimos que meter obra y mucho amor. Por otro lado, pensamos en la posibilidad de que esto suceda gracias a las voluntades de todas las personas que formamos parte del proyecto y que estamos dando un montón en lo personal para armar el espacio", aseguró Matías Ceballos que es otro de los integrantes y parte de la creación de esta propuesta.

Una propuesta que incluye a toda la comunidad

Incluir a los vecinos sin apuntar a ningún sector en específico es el objetivo de quienes estarán al frente de este nuevo centro cultural. "Creemos que es necesario incluir a todes, sin distinción de sesgo político, generar el debate, que puedan hacerse parte desde infancias hasta adultos mayores, nuestra propuesta es con y para el barrio, para la cultura popular", afirmó una de las responsables.

La diversidad también es parte de este espacio ya que el grupo que estará al frente a partir de hoy viene de diferentes ámbitos y eso lo potencia de distintas ideas. "Comenzamos el proyecto siendo ochos personas que venimos de distintos espacios, de distintos rubros, desde lo cultural a lo institucional, lo pedagógico, etc. Somos de distintos barrios, formaciones e historias de vida pero aun así coincidimos en mucho, porque nos convoca el laburo comunitario", aseguraron.

En el espacio se van a poder articular políticas publicas ya que va a funcionar el programa Envión, el programa para concluir los estudios educativos Fines y Cursos de Formación Laboral. "Es un desafío este tipo de lugares, más en este contexto donde parece que la cultura no tiene valor. Este tiempo nos obliga a consensuar valores comunes, generar espacios reales de intercambio, y que sea el encuentro el que nos haga sentir parte", apuntaron.

Este centro cultural es una propuesta hacia adelante ya que apunta a crear un proyecto de vida adaptado a quienes lo llevarán adelante. "Nuestra apuesta es asumir la responsabilidad de tomar herramientas y ponerlas a disposición y al alcance del todos, motorizadas, por nuestras propias capacidades de organización, gestión y laburo", detalló Nueria, quien además agregó: "Es la prepotencia del trabajo de la que hablaba Roberto Arlt, confiar en quienes somos, lo que nos permitió avanzar, cumplir metas y objetivos".

Hoy esperan a todos los vecinos del barrio y alrededores a sumarse a la propuesta, a apoyar la iniciativa porque le pusieron mucho más que trabajo, le pusieron el cuerpo y el corazón a esta inauguración. "Para nosotros el trabajo por y para algo que nos mueva, que nos interpele, nos dignifica. Nos hace sentir lo que hoy sentimos, el orgullo de hacer, y el entusiasmo de sentirnos satisfechos", concluyó Nuria con la esperanza de comenzar a avanzar en este nuevo espacio que abre oportunidades.

Buscan talleristas para el centro cultural