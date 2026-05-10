El frío polar cederá en la semana con jornadas a pleno sol

El frío polar se sintió con fuerza este fin de semana el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de hecho, este domingo es el más fresco de la semana, con temperaturas mínimas que apenas superaron los 0° en varias zonas del Conurbano.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones invernales continuarán durante el lunes, con amaneceres muy fríos, baja sensación térmica y tardes frescas, aunque con sol. La mínima estimada es de 5° en Lomas de Zamora y 17° la máxima.





El frío polar afloja en la segunda mitad de la semana El martes, la temperatura oscilará entre 9° y 20° Sin embargo, el frío cederá de manera gradual a partir del miércoles, con un ascenso de las temperaturas mínimas, que se acercarán a los 10°. El jueves, la mínima será de 11° y la máxima de 17°, pero vuelve a bajar la mínima el viernes, con 8° y 17°.

El sábado será el día más cálido de la semana, con 13° de mínima y 17° de máxima. Otro dato destacado del pronóstico extendido es la estabilidad del tiempo. El SMN no prevé lluvias para toda la semana, por lo que dominarán las condiciones de buen tiempo, con cielo entre despejado y parcialmente nublado y una marcada presencia del sol durante varios días consecutivos.

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