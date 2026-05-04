Clima: el frío irá cediendo en la semana hasta llegar a mínimas de 16° en Lomas

Se va un poco el frío, pero habrá mañanas frescas en el inicio de mayo.

Mayo comenzó con un clima frío, con aire seco desde el Sur del país que trajo aparejado un brusco descenso de temperatura en el AMBA que se asemeja más al invierno que al otoño. En los últimos días, hubo registros de entre 3° y 6° en varias localidades del Conurbano e incluso sensaciones térmicas aún más bajas por efecto del viento.

Durante el fin de semana, las temperaturas oscilaron entre los 8° y 18° en Lomas de Zamora, con cielo mayormente despejado y sin lluvias, aunque el lunes el panorama es más alentador. Se anticipa con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche; con temperaturas que rondarán entre 8° de mínima y 21° de máxima. Esta tendencia alcista se mantendrá hasta el jueves próximo, con un notable aumento en las temperaturas mínimas.

Pronóstico para la semana Para el martes se espera un leve ascenso térmico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 13° y una máxima que treparía hasta 23°.

El miércoles vuelve el clima inestable. La jornada se anticipa con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias en la tarde y noche, junto a temperaturas de entre 16° y 21°. Las condiciones mejorarían el jueves junto a marcas térmicas de entre 16° y 20°.

Cerrando la semana, el viernes tendría todavía cielo mayormente nublado; acompañado de 8° de mínima y 13° con probabilidad de chaparrones por la tarde noche. Si bien la temperatura va subiendo, las mañanas siguen frescas.

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