lunes 04 de mayo de 2026
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4 de mayo de 2026
Otoño.

Clima: el frío irá cediendo en la semana hasta llegar a mínimas de 16° en Lomas

La temperatura irá subiendo en el AMBA, pero las mañanas se mantendrán frescas según el pronóstico. El miércoles, clima inestable.

Se va un poco el frío, pero habrá mañanas frescas en el inicio de mayo.&nbsp;

Se va un poco el frío, pero habrá mañanas frescas en el inicio de mayo. 

Durante el fin de semana, las temperaturas oscilaron entre los 8° y 18° en Lomas de Zamora, con cielo mayormente despejado y sin lluvias, aunque el lunes el panorama es más alentador. Se anticipa con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche; con temperaturas que rondarán entre 8° de mínima y 21° de máxima. Esta tendencia alcista se mantendrá hasta el jueves próximo, con un notable aumento en las temperaturas mínimas.

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Pronóstico para la semana

Para el martes se espera un leve ascenso térmico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 13° y una máxima que treparía hasta 23°.

El miércoles vuelve el clima inestable. La jornada se anticipa con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias en la tarde y noche, junto a temperaturas de entre 16° y 21°. Las condiciones mejorarían el jueves junto a marcas térmicas de entre 16° y 20°.

Cerrando la semana, el viernes tendría todavía cielo mayormente nublado; acompañado de 8° de mínima y 13° con probabilidad de chaparrones por la tarde noche. Si bien la temperatura va subiendo, las mañanas siguen frescas.

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