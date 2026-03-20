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20 de marzo de 2026
Cambio de estación.

El fenómeno que comenzará en Lomas de Zamora y en todo el mundo: qué es el equinoccio de otoño

El Meteorólogo de Lomas de Zamora Emiliano Presta contó que hoy sucederá un acontecimiento que se da solamente dos veces al año, el cual dará inicio al otoño.

El equinoccio ocurre únicamente dos veces al año: en marzo y en septiembre.

El equinoccio ocurre únicamente dos veces al año: en marzo y en septiembre.

Hernán Mur

Un fenómeno inusual se vivirá en todo el mundo. Desde Lomas de Zamora, el meteorólogo Emiliano Presta contó que en breve comenzará el equinoccio de otoño, el cual consiste en el posicionamiento exacto del Sol sobre la línea del Ecuador de la Tierra, generando que el día y la noche tengan una duración prácticamente igual en todo el planeta.

A partir de las 11.46 de este viernes 20 de marzo se dará inicio a una nueva estación del año mediante un fenómeno que proporciona igual cantidad de rayos de luz solar en ambos hemisferios (aproximadamente 12 horas a cada uno). En el hemisferio sur comenzó el otoño, mientras que en el hemisferio norte se dio inicio a la primavera.

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Ese equilibrio temporal entre las horas de luz y oscuridad se irá rompiendo: la Tierra se apartará poco a poco de la línea del Ecuador, lo que hará que en el hemisferio sur los días cada vez sean más cortos y que haya noches más largas.

La voz de un experto en Lomas de Zamora

“Las jornadas pasarán con un marcado retroceso de la luz solar, siendo el 21 de junio, con el solsticio de invierno, el día más corto del año”, explicó Emiliano, quien es licenciado en Ciencias de la Atmósfera hace más de 14 años. Además, conforme vayan pasando los días comenzará a sentirse un descenso en las temperaturas y también se notará una marcada decoloración en las plantas, dándole a sus hojas sus clásicos tonos amarillos, naranjas, rojos, marrones y ocres.

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La decoloración de las hojas es una de las grandes características del otoño. Los árboles de Lomas de Zamora no son ajenos a este cambio.

La decoloración de las hojas es una de las grandes características del otoño. Los árboles de Lomas de Zamora no son ajenos a este cambio.

Las jornadas pasarán con un marcado retroceso de la luz solar, siendo el 21 de junio, con el solsticio de invierno, el día más corto del año Las jornadas pasarán con un marcado retroceso de la luz solar, siendo el 21 de junio, con el solsticio de invierno, el día más corto del año

Si bien el inicio del otoño está emparentado con una fecha fija, que suele ser el 21 de marzo, lo cierto es que desde el plano astronómico el comienzo de la nueva estación varía brevemente ya que cada año no tiene 365 días exactos.

“Este equinoccio también marca el cierre de la temporada de tormentas de verano en el hemisferio sur, que arrancó a mediados septiembre. Esto no significa que durante las próximas semanas no se den estas condiciones climáticas ya que en toda transición existen remanentes”, aclaró Presta.

El equinoccio ocurre únicamente dos veces al año: el fenómeno se volverá a repetir en septiembre, marcando el inicio de la primavera en el hemisferio sur. En ese momento, el ciclo comenzará a mutar a la inversa: los días tendrán más horas con luz solar y las temperaturas empezarán a aumentar de forma paulatina.

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