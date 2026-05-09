Final feliz en Llavallol: apareció Leona, la perra que había escapado durante un incendio

Después de varios días de angustia, pudieron encontrar a Leona , la perra que había escapado durante un incendio en la localidad de Llavallol . Los dueños agradecieron el apoyo de los vecinos de Lomas de Zamora .

Todo empezó el domingo pasado. Una vivienda de la calle Doyhenard al 700 se prendió fuego y quedó destruida. La familia que vivía en el lugar sufrió graves pérdidas materiales. Pero además de los daños en la casa, había algo más que los entristecía: la desaparición de su mascota .

Leona, la perrita de la familia, escapó apenas comenzó el incendio. Cuando los Bomberos de Lomas ingresaron para apagar el fuego, el animal se asustó y salió corriendo por el barrio. Desde entonces empezó una desesperada búsqueda que se extendió por varios días.

La foto de Leona empezó a circular por las redes sociales, con la esperanza de que algún vecino la reconozca y la retenga. La difusión dio resultado. La familia recibió el llamado más esperado en las últimas horas: la perra había aparecido.

Así encontraron a Leona en Llavallol

leona El emotivo reencuentro de Leona con su familia.

Victoria es la novia de Marcos, uno de los dueños de la casa. Ella se había ocupado de difundir el caso en Facebook y ahora le tocó dar el anuncio que trajo alivio en todo Lomas: “Leona ya está con nosotros. Gracias a todos los que difundieron, ya que gracias a eso, apenas la empezaron a ver por la zona, nos fueron llamando”.

A través de sus redes sociales, la joven contó cómo llegaron a la perrita: “Nos llamó un señor a las 6 de la mañana, nos levantamos y salimos rapidísimo a buscarla por la zona. Luego nos llamó una pareja que estaba paseando a su perro, que la vieron correr cerca del Euskal Echea y no la pudieron frenar. Minutos después nos separamos con Marcos, él siguió con la camioneta y yo caminando”.

leona llavallol Leona, jugando tras volver a su casa.

“Me llama Marcos. ‘Ahí te voy a buscar’, me dice, y aparece con la pichicha en la camioneta a upa, contándome que estaba sentadita en una esquina, como si hubiese sentido que estábamos cerquita y justo dejó de correr para esperarnos”, completó Victoria.

Muchos vecinos se alegraron por la noticia, después de una búsqueda que conmovió a Llavallol y a Lomas en general. “Apenas llegamos, en vez de querer comer o tomar agua, fue directamente corriendo a buscar su pelotita para jugar. Te amamos, picha. Se nos inunda el corazón de amor y felicidad”, cerró Victoria.