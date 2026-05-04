Incendio en Llavallol: serios daños en dos casas y tres personas hospitalizadas

Una casa quedó destruida por un incendio en la localidad de Llavallol y hubo serios daños en una vivienda lindera. Tres personas debieron ser trasladadas al hospital.

Según pudo averiguar La Unión , el siniestro ocurrió en la noche del domingo en la calle Doyhenard al 700 , entre Germán Kurth y Santos Vega . El fuego empezó en una habitación, luego se propagó a un piso superior y se extendió a otros ambientes.

Debido a la cercanía con la casa lindera, esta última también sufrió importantes daños. Rápidamente los vecinos llamaron a los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y se organizó un amplio operativo en toda la cuadra.

En el lugar intervinieron dos dotaciones con diez bomberos a cargo del Suboficial Mayor Ricardo Iyay, quienes rápidamente armaron la logística para apagar las llamas. A su vez, se acercó personal de Defensa Civil, ambulancias del servicio 107 de SEC Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

Una mujer y dos hombres tuvieron que ser trasladados al Hospital Gandulfo, según precisaron fuentes oficiales a este medio. La señora vivía en la casa incendiada y había sufrido quemaduras. En tanto, en la vivienda lindera no hubo heridos.

107 Hubo tres personas hospitalizadas.

Por el grado de destrucción de la propiedad y los daños en la otra vivienda, desde Defensa Civil solicitaron la intervención del área de Obras Particulares del Municipio de Lomas para evaluar la estructura y verificar si hay peligro de derrumbe.

Las causas del incendio están en investigación. Las primeras versiones indican que el fuego pudo haber comenzado por una vela, según informaron fuentes del caso a La Unión.