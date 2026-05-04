martes 05 de mayo de 2026
Escribinos
4 de mayo de 2026
Anoche.

Incendio en Llavallol: serios daños en dos casas y tres personas hospitalizadas

Ocurrió en Doyenhard al 700. El incendio dejó una vivienda destruida y afectó la casa lindera. Hubo un fuerte operativo en el lugar.

Así quedó el techo de una casa tras el incendio.

Así quedó el techo de una casa tras el incendio.

Una casa quedó destruida por un incendio en la localidad de Llavallol y hubo serios daños en una vivienda lindera. Tres personas debieron ser trasladadas al hospital.

Según pudo averiguar La Unión, el siniestro ocurrió en la noche del domingo en la calle Doyhenard al 700, entre Germán Kurth y Santos Vega. El fuego empezó en una habitación, luego se propagó a un piso superior y se extendió a otros ambientes.

Lee además
El incendio provocó importantes daños.
Esta mañana.

Incendio en Banfield: se prendió fuego una reconocida inmobiliaria
Así quedó la camioneta tras el incendio.
Serios daños.

Susto en Banfield: una camioneta quedó destruida por un incendio

Debido a la cercanía con la casa lindera, esta última también sufrió importantes daños. Rápidamente los vecinos llamaron a los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y se organizó un amplio operativo en toda la cuadra.

Fuerte operativo en Llavallol

bomberos de lomas
Los Bomberos de Lomas, en el lugar del incendio.

Los Bomberos de Lomas, en el lugar del incendio.

En el lugar intervinieron dos dotaciones con diez bomberos a cargo del Suboficial Mayor Ricardo Iyay, quienes rápidamente armaron la logística para apagar las llamas. A su vez, se acercó personal de Defensa Civil, ambulancias del servicio 107 de SEC Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

Una mujer y dos hombres tuvieron que ser trasladados al Hospital Gandulfo, según precisaron fuentes oficiales a este medio. La señora vivía en la casa incendiada y había sufrido quemaduras. En tanto, en la vivienda lindera no hubo heridos.

107
Hubo tres personas hospitalizadas.

Hubo tres personas hospitalizadas.

Por el grado de destrucción de la propiedad y los daños en la otra vivienda, desde Defensa Civil solicitaron la intervención del área de Obras Particulares del Municipio de Lomas para evaluar la estructura y verificar si hay peligro de derrumbe.

Las causas del incendio están en investigación. Las primeras versiones indican que el fuego pudo haber comenzado por una vela, según informaron fuentes del caso a La Unión.

Temas
Seguí leyendo

Incendio en Banfield: se prendió fuego una reconocida inmobiliaria

Susto en Banfield: una camioneta quedó destruida por un incendio

Incendio en Albertina: una familia perdió todo y necesita ayuda para volver a empezar

Salió de la cárcel y mató a su amigo en Budge: le dieron 10 años de prisión

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Histórico triunfo del FEP en Sociales UNLZ: lo votó el 68% de los estudiantes.
Comicios.

Fuerte triunfo del FEP en Sociales UNLZ: lo votaron el 68% de los estudiantes

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ángela Torres y la novia de Franco Colapinto, enfrentadas- 
Confesión.

Por qué está todo mal entre Ángela Torres y Maia, la novia de Colapinto