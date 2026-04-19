domingo 19 de abril de 2026
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19 de abril de 2026
Esta mañana.

Incendio en el centro de Banfield: se prendió fuego una reconocida inmobiliaria

Ocurrió en avenida Alsina y Medrano. Hubo un amplio operativo en el lugar del incendio, que se habría ocasionado por una falla en las baterías de los paneles solares.

El incendio provocó importantes daños.

El incendio provocó importantes daños.

Un incendio provocó importantes daños dentro de una conocida inmobiliaria en la localidad de Banfield. Todo habría sido provocado por un cortocircuito.

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana en la inmobiliaria Fandiño Propiedades, ubicada en sobre avenida Alsina al 1000, casi esquina Medrano. Cuando comenzó el fuego, no había nadie en la inmobiliaria.

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Operativo en el lugar del incendio.

Operativo en el lugar del incendio.

Junto a los Bomberos de Lomas, en el lugar intervino una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, personal de Defensa Civil, un móvil de Tránsito Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

Como la inmobiliaria estaba vacía, no hubo que lamentar heridos ni víctimas. Sin embargo, las llamas provocaron importantes pérdidas materiales en el local. El fuego arrasó con gran parte de los muebles e instalaciones.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, se determinó que el incendio comenzó por una falla en las baterías de los paneles solares, lo cual habría provocado un cortocircuito que generó el fuego.

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