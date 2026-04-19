Incendio en el centro de Banfield: se prendió fuego una reconocida inmobiliaria

Un incendio provocó importantes daños dentro de una conocida inmobiliaria en la localidad de Banfield . Todo habría sido provocado por un cortocircuito.

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana en la inmobiliaria Fandiño Propiedades , ubicada en sobre avenida Alsina al 1000 , casi esquina Medrano . Cuando comenzó el fuego, no había nadie en la inmobiliaria.

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Los vecinos de la zona notaron que salía humo del local y llamaron de inmediato a los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora . Enseguida se organizó un amplio operativo de asistencia.

Junto a los Bomberos de Lomas, en el lugar intervino una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas , personal de Defensa Civil , un móvil de Tránsito Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

Como la inmobiliaria estaba vacía, no hubo que lamentar heridos ni víctimas. Sin embargo, las llamas provocaron importantes pérdidas materiales en el local. El fuego arrasó con gran parte de los muebles e instalaciones.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, se determinó que el incendio comenzó por una falla en las baterías de los paneles solares, lo cual habría provocado un cortocircuito que generó el fuego.