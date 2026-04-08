Perdieron todo en un incendio y necesitan ayuda para reconstruir su casa en Ingeniero Budge

Vecinos de Lomas de Zamora se unieron para ayudar a una familia que perdió todo tras un incendio devastador en su casa de Ingeniero Budge. La vivienda quedó inhabitable y necesitan reconstruirla.
Se quedaron con lo puesto tras un incendio devastador que los dejó sin nada. Vecinos de Lomas se unieron para ayudarlos.
Vecinos de Lomas de Zamora se unieron para ayudar a una familia que perdió todo tras un incendio devastador en su casa de Ingeniero Budge. La vivienda quedó inhabitable y necesitan reconstruirla.
El siniestro ocurrió el sábado pasado en avenida La Noria al 1300. El fuego se salió de control y se expandió con mucha rapidez, dejando a la familia en una situación dramática. Las llamas alcanzaron muebles, ropa, electrodomésticos, techos y paredes.
La vivienda quedó inhabitable y con peligro de derrumbe. El personal de Emergencias Lomas tuvo que hospitalizar a una nena y una mujer. Tras el desastre, la familia pidió ayuda para volver a empezar.
Los afectados por el incendio son una madre soltera y sus hijos, quienes se quedaron con lo puesto. “Perdimos absolutamente todo. Hoy necesitamos la pequeña ayuda de cada uno, ya sea una remera, una frazada, chapas que no usen… Todo sirve, ya que perdimos todo. Tenemos que empezar de cero porque la casa está inhabitable”, contó Abigail, una de las damnificadas.
Concretamente, necesitan ropa y calzado con los siguientes talles para cada integrante de la familia:
Además, se puede colaborar con una transferencia al alias Parise.767.mp, a la cuenta de Florencia Daniela Abigail Parise.