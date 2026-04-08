miércoles 08 de abril de 2026
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8 de abril de 2026
Urgente.

Perdieron todo en un incendio y necesitan ayuda para reconstruir su casa en Ingeniero Budge

Se quedaron con lo puesto tras un incendio devastador que los dejó sin nada. Vecinos de Lomas se unieron para ayudarlos.

Dramático momento de una familia de Ingeniero Budge.

Dramático momento de una familia de Ingeniero Budge.

El siniestro ocurrió el sábado pasado en avenida La Noria al 1300. El fuego se salió de control y se expandió con mucha rapidez, dejando a la familia en una situación dramática. Las llamas alcanzaron muebles, ropa, electrodomésticos, techos y paredes.

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La vivienda quedó inhabitable y con peligro de derrumbe. El personal de Emergencias Lomas tuvo que hospitalizar a una nena y una mujer. Tras el desastre, la familia pidió ayuda para volver a empezar.

Piden donaciones tras el incendio

incendio casa
Así quedó la casa tras el incendio.

Así quedó la casa tras el incendio.

Los afectados por el incendio son una madre soltera y sus hijos, quienes se quedaron con lo puesto. “Perdimos absolutamente todo. Hoy necesitamos la pequeña ayuda de cada uno, ya sea una remera, una frazada, chapas que no usen… Todo sirve, ya que perdimos todo. Tenemos que empezar de cero porque la casa está inhabitable”, contó Abigail, una de las damnificadas.

Concretamente, necesitan ropa y calzado con los siguientes talles para cada integrante de la familia:

  • Bianca: zapatillas talle 38, pantalón talle 38 y ropa de arriba talle único.
  • Miqueas: zapatillas talle 37, pantalón y ropa de arriba talle 16.
  • Nata: zapatillas talle 27 pantalón y ropa de arriba talle 5 o 6.
  • Madre de los chicos: zapatillas talle 38, pantalón talle 44/46 y remeras talle XL.

Además, se puede colaborar con una transferencia al alias Parise.767.mp, a la cuenta de Florencia Daniela Abigail Parise.

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