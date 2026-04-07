martes 07 de abril de 2026
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7 de abril de 2026
Alerta.

Hubo demoras en el Tren Roca por un incendio: se empieza a normalizar el servicio

Las demoras en el servicio fueron consecuencia de un foco ígneo en el subsuelo de la estación Constitución.

Demoras en el Tren Roca por un incendio.

Demoras en el Tren Roca por un incendio.

"Línea Roca ramales Korn, Ezeiza, La Plata, Bosques vía Temperley y Bosques vía Quilmes con demoras por foco ígneo en el subsuelo de la estación Constitución", indicaron los voceros de la compañía estatal Trenes Argentinos, aunque no dieron precisiones sobre el alcance del siniestro y los motivos que lo generaron.

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Las demoras por el principio de incendio de este martes se suman a las que tuvieron lugar el lunes, cuando un hombre armado tomó de rehén a una pasajera. El grave episodio se registró en la Estación Temperley. El hecho ocurrió minutos pasadas las 15 en el tren 3.210, ubicado en el andén 2, donde se reportó la presencia del agresor reteniendo a una pasajera dentro de la formación.

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