Hubo demoras en el Tren Roca por un incendio: se empieza a normalizar el servicio

"Línea Roca ramales Korn, Ezeiza, La Plata, Bosques vía Temperley y Bosques vía Quilmes con demoras por foco ígneo en el subsuelo de la estación Constitución", indicaron los voceros de la compañía estatal Trenes Argentinos, aunque no dieron precisiones sobre el alcance del siniestro y los motivos que lo generaron.

Toma de rehén. Temperley: el momento en el que se entregó el hombre atrincherado con una granada en el Tren Roca

Otra jornada difícil en el Tren Roca tras la toma de rehen

Las demoras por el principio de incendio de este martes se suman a las que tuvieron lugar el lunes, cuando un hombre armado tomó de rehén a una pasajera. El grave episodio se registró en la Estación Temperley. El hecho ocurrió minutos pasadas las 15 en el tren 3.210, ubicado en el andén 2, donde se reportó la presencia del agresor reteniendo a una pasajera dentro de la formación.