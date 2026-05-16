Murió una pareja embestida por el Tren Roca en Lomas de Zamora: "Estaban abrazados"

Conmoción en Lomas de Zamora por una tragedia que se cobró la vida de una pareja.

Una pareja fue embestida por una formación del Tren Roca en Lomas de Zamora , y falleció como concecuencia de la tragedia ocurrida este sábado por la mañana, a la altura de Boeda, al quedar atrapada entre la formación con dirección a Alejandro Korn y el anden.

En principio, una fuente oficial contó a La Unión que las víctimas “se habrían arrojado” para quitarse la vida. Sin embargo, el relato de un testigo presencial plantea otra hipótesis: la de un accidente mientras intentaban cruzar las vías.

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“Dos personas quisieron cruzar porque venía el tren y no llegaron a subir al andén. El tren venía tocando bocina y nadie pudo ayudarlos”, relató un vecino que presenció la escena.

Según su testimonio, la pareja quedó atrapada en el estrecho espacio entre la formación y el borde del andén. “Escuchar ese golpe seco y ver cómo quedaron acorralados por el tren y el andén fue una locura. Quedaron los dos abrazados, atrapados en apenas 15 centímetros”, describió.

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El testigo también cuestionó la falta de controles y la reacción de algunas personas tras el impacto. “La gente del andén de enfrente gritaba. Después muchos se acercaron por morbo, querían sacar fotos", sostuvo.

Otro pasajero que se encontraba en la estación, aportó un relato igual de impactante: “Tuve que cruzar de andén para tomar el tren a Burzaco y vi los cuerpos debajo del tren. Estaban abrazados del torso para arriba debajo de la formación y las partes inferiores de los cuerpos habían quedado bajo el tren. Estaban abrazados. Fue muy impresionante”, expresó.

¿Una discusión que terminó en la tragedia?

En las últimas horas surgió además una tercera versión sobre lo ocurrido. De acuerdo a comentarios recogidos entre vendedores ambulantes de la zona, la pareja habría discutido momentos antes del impacto.

“Aparentemente, una parejita estaba discutiendo, la chica se tiró y atrás el novio la quiso agarrar. Terminaron los dos muertos”, indicó una fuente oficial que trabajó en el lugar del hecho.

Por el momento, ninguna de las hipótesis fue confirmada oficialmente y la investigación continúa abierta. Mientras se espera la llegada de personal de la Policía Científica en la zona para realizar las primeras tareas investigativas, el servicio del tren Roca funciona con demoras.