jueves 01 de enero de 2026
Escribinos
1 de enero de 2026
Grave.

Es de Lomas de Zamora y provocó una tragedia en Tigre: manejaba borracha, atropelló y mató

Tiene 41 años y domicilio en Lomas. Embistió a un señor que estaba a punto de ser padre y le provocó la muerte. Quedó libre tras pagar una fianza.

lomas atropello mato

Una vecina de Lomas de Zamora está involucrada en un grave episodio ocurrido en General Pacheco, partido de Tigre. La acusan de manejar borracha, atropellar y matar a un hombre que estaba por ser padre. Pagó una fianza y quedó libre.

El trágico suceso ocurrió el domingo pasado. Ramón Oscar Olivera, de 49 años, había salido temprano de la casa de su pareja en Grand Bourg para ir a trabajar a un country en Nordelta, donde hacía tareas de mantenimiento. La muerte lo encontró en el camino.

Lee además
La Policía en el lugar del accidente, en Temperley.
Imprudencia.

Fuerte choque entre dos motos en Temperley: un conductor iba haciendo zigzag
El golpe del choque fue tan fuerte que el coche empezó a incendiarse.
Tragedia.

Choque fatal en Temperley: se incendió un auto y murió un motociclista

A las 7 de la mañana de ese día, a la altura del barrio Santa Bárbara, Ramón fue atropellado por una mujer que manejaba una camioneta Jeep Renegade blanca por el barrio Santa Bárbara. El impacto le provocó la muerte en el acto.

Embed

La víctima estaba a punto de cumplir 50 años y próximamente iba a ser padre. Las cámaras de seguridad captaron el accidente con claridad, lo cual permitió la detención de la conductora. Quevedo quedó imputada por "homicidio culposo", pero recuperó la libertad tras pagar una fianza.

Una vecina de Lomas de Zamora, la responsable de la muerte

La responsable de esta tragedia fue Yésica Loreley Quevedo, de 41 años, quien vive actualmente en Lomas de Zamora y tiene un emprendimiento en el que vendía artículos para practicar yoga.

Agentes de tránsito le realizaron un test de alcoholemia a la vecina lomense y el mismo dio positivo: tenía 0,63 gramos por litro de sangre. Si bien en la provincia de Buenos Aires hay tolerancia cero, Quevedo superó incluso el límite anterior, que era de 0,5.

Embed - Lola Quevedo - Mats de yoga en Instagram: "Ser fuerte todo el tiempo es agotador, lo sé! Estamos en un mes difícil…todos corren para cerrar ciclos, etapas, el sistema que nos colapsa y la vida que nos atraviesa. Pareciera que ser fuertes es una carrera sin fin. Yo solo te deseo que en esos momentos puedas hacer una pausa y respirar. Ojalá te sirva Lola"
View this post on Instagram

Como si fuera poco, la camioneta que manejaba la mujer de Lomas tenía siete infracciones de tránsito en Provincia, todas por exceso de velocidad.

Cuando se supo la identidad de la conductora, mucha gente llegó a sus redes sociales y encontraron una publicación que se viralizó y causó indignación. El pasado 10 de diciembre, se había grabado haciendo reflexiones mientras manejaba, algo que muchos tomaron como una grave imprudencia.

Temas
Seguí leyendo

Fuerte choque entre dos motos en Temperley: un conductor iba haciendo zigzag

Choque fatal en Temperley: se incendió un auto y murió un motociclista

Tragedia en Lomas: un motociclista murió tras chocar con un auto

Un incendio provocado por los cortes de luz destruyó una casa, a minutos del brindis

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Shaila llegó al mundo en Lomas y ya recibe el amor de Gabriela, su mamá.
Pura emoción.

Nació el primer bebé del año en el Gandulfo: Shaila llegó para agrandar la familia

Por  Damián Grassi

Las más leídas

Te Puede Interesar

Alejandra Maglietti con Beto Casella.  video
Firme.

Alejandra Maglietti explicó por qué dejó El Nueve y se fue con Beto Casella