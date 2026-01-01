Es de Lomas de Zamora y provocó una tragedia en Tigre: manejaba borracha, atropelló y mató

Una vecina de Lomas de Zamora está involucrada en un grave episodio ocurrido en General Pacheco, partido de Tigre . La acusan de manejar borracha, atropellar y matar a un hombre que estaba por ser padre. Pagó una fianza y quedó libre.

El trágico suceso ocurrió el domingo pasado. Ramón Oscar Olivera , de 49 años, había salido temprano de la casa de su pareja en Grand Bourg para ir a trabajar a un country en Nordelta , donde hacía tareas de mantenimiento. La muerte lo encontró en el camino.

A las 7 de la mañana de ese día, a la altura del barrio Santa Bárbara, Ramón fue atropellado por una mujer que manejaba una camioneta Jeep Renegade blanca por el barrio Santa Bárbara. El impacto le provocó la muerte en el acto.

La víctima estaba a punto de cumplir 50 años y próximamente iba a ser padre. Las cámaras de seguridad captaron el accidente con claridad, lo cual permitió la detención de la conductora. Quevedo quedó imputada por " homicidio culposo" , pero recuperó la libertad tras pagar una fianza.

Una vecina de Lomas de Zamora, la responsable de la muerte

La responsable de esta tragedia fue Yésica Loreley Quevedo, de 41 años, quien vive actualmente en Lomas de Zamora y tiene un emprendimiento en el que vendía artículos para practicar yoga.

Agentes de tránsito le realizaron un test de alcoholemia a la vecina lomense y el mismo dio positivo: tenía 0,63 gramos por litro de sangre. Si bien en la provincia de Buenos Aires hay tolerancia cero, Quevedo superó incluso el límite anterior, que era de 0,5.

Como si fuera poco, la camioneta que manejaba la mujer de Lomas tenía siete infracciones de tránsito en Provincia, todas por exceso de velocidad.

Cuando se supo la identidad de la conductora, mucha gente llegó a sus redes sociales y encontraron una publicación que se viralizó y causó indignación. El pasado 10 de diciembre, se había grabado haciendo reflexiones mientras manejaba, algo que muchos tomaron como una grave imprudencia.