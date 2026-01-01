El pedido de uno de los asesinos de Lara Fernández, a cuatro años del crimen en Parque Barón

Lara Fernández , la adolescente de 17 años asesinada en Parque Barón .

A cuatro años del crimen de Lara Fernández , la adolescente asesinada por delincuentes durante un robo en Parque Barón , el pedido de uno de los autores del hecho enciende las alarmas de la madre de la víctima del hecho ocurrido el 1° de enero de 2022.

En diálogo con La Unión , Laura Fernández contó que Alan Benjamín González , solicitó recientemente la excarcelación . Se trata del delincuente sentenciado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Lomas de Zamora a la pena de 24 años de prisión por el delito de "homicidio en ocasión de robo, agravado por el empleo de arma de fuego y la intervención de un menor de edad".

"Al estar la causa en apelación no está firme la sentencia, y por eso puede solicitar la excarcelación", explicó Laura. Sin embargo, se mostró confiada: "Quiero creer que la Justicia no le va A dar ese beneficio".

En el caso de González, fue juzgado por dos hechos: el de Lara y el de Hugo Domato , un hombre asesinado en La Matanza días después del crimen de la menor. Por su parte, Leandro Nicolás Strassera fue condenado a 21 años de prisión por el mismo delito y por otros dos robos, mientras que Cristian Maidana fue penado a 20 años.

En tanto, hay un cuarto detenido conocido como "Martincito", que cumplió 19 años en mayo, pero, como era menor al momento del robo (15 años), su proceso penal se encuentra en la Justicia de Responsabilidad Juvenil.

Lara Fernández junto a su madre.

El recuerdo de Lara Fernández

Cómo es habitual desde que perdió a su hija, el aniversario del crimen remueve el dolor de una herida abierta, al igual que el día que ocurrió el asesinato.

"Es inevitable no estar triste. El dolor en mi corazón sigue intacto, y daría cualquier cosa por volver el tiempo a tras y cambiar absolutamente todo lo que paso ese día, pero no se puede", manifestó Laura Fernández a este medio.

"La recuerdo con tanto amor a Lalu, ella era divertida, dulce y con un carácter marcado. Siempre me pregunto qué sería hoy de su vida si no se la hubieran quitado", agregó.

El crimen de Lara Fernández

El crimen ocurrió el 1º de enero de 2022. Una banda de delincuentes interceptó a Lara y su grupo de amigos mientras caminaban por la intersección de Olmos y Homero, en el barrio Parque Barón.

Como la adolescente se resistió al robo de su celular, uno de los ladrones la golpeó con la culata del arma en la nuca a Lara y le disparó.

Rápidamente, se hizo presente una ambulancia de Emergencias Lomas que trasladó a la víctima al Hospital Llavallol, pero lamentablemente ingresó sin signos vitales.