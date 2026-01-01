Nació el primer bebé del año en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora: Shaila llegó para agrandar la familia

Shaila llegó al mundo en Lomas y ya recibe el amor de Gabriela, su mamá.

El Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora ya conoce a su primer bebé del año: a las 5.55, en una madrugada cargada de emoción, la vecina Gabriela dio a luz a Shaila, una niña que nació por parto natural y que pesó 3,265 kilos. Los padres, emocionados, celebraron la llegada de su hija en el inicio del 2026.

Marcela López, médica neonatóloga de guardia perteneciente al Hospital Gandulfo, le informó al Diario La Unión que el primer nacimiento del 2026 en la institución de salud pública local corresponde a Shaila Ordoñez, una beba que llegó a este mundo “en perfectas condiciones y sin complicaciones en el parto”, según confirmaron los controles iniciales realizados tras el nacimiento.

Año nuevo, vida nueva: el nacimiento de Shaila en Lomas de Zamora “La mamá nos admitió que está muy contenta, el parto se desarrolló dentro de lo previsto y sin sobresaltos. Además, Gabriela nos contó que la bebé tiene tres hermanos, una de 16, otra de 13 y uno de 5, y que ya la están esperando ansiosamente para conocerla y darle la bienvenida en su hogar”, detalló Marcela.

7f2424ad-94ad-4e1c-b390-4a677ea93214 Gabriela, junto a su hija recién nacida, en el Hospital Gandulfo de Lomas. Fue la doctora Agustina Parrillo, compañera de López en el servicio de neonatología, quien estuvo a cargo del parto junto con los médicos residentes Jonathan Navarro y Florencia Timberio, cumpliendo con la tarea del área. López la relevó en horas de la mañana y actualmente está pendiente de la evolución de Gabriela y de Shaila.

Todo el personal del Hospital Gandulfo celebró el nacimiento de Shaila como un hecho significativo para comenzar el año. Una vez más, el compromiso de los médicos y enfermeros durante estas Fiestas fue fundamental para que el área de neonatología funcione adecuadamente. Ahora, tanto la madre como la beba permanecerán en observación y con controles de rutina, a la espera del tan ansiado alta médica en las próximas horas y el reencuentro con el resto de la familia Ordoñez.

