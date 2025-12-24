miércoles 24 de diciembre de 2025
24 de diciembre de 2025
Empatía.

Piden celebrar las Fiestas sin ruido en Lomas para cuidar a personas con discapacidad y a animales: "El estrés no es gratis"

Personas con discapacidad y mascotas sufren por la pirotecnia. Un acompañante terapéutico y un veterinario de Lomas pidieron conciencia en Navidad y Año Nuevo.

Diariolaunion | Damián Grassi
Por Damián Grassi
Humanos y animales sufren por el uso de la pirotecnia. Piden conciencia en la sociedad de Lomas para pasar unas Fiestas felices y en paz.

Humanos y animales sufren por el uso de la pirotecnia. Piden conciencia en la sociedad de Lomas para pasar unas Fiestas "felices y en paz".

Los vecinos de Lomas ya palpitan las Fiestas y, mientras tanto, disfrutan de otros acontecimientos que son clásicos de diciembre como reuniones familiares, despedidas y cumpleaños. En muchos de esos eventos, los fuegos artificiales irrumpen los cielos y, a pesar de deslumbrar con sus luces, perjudican a otros con sus sonidos.

Cristian Velasco, integrante de Familia Tea Abril (asociación civil dedicada a la concientización, inclusión y contención de personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias), dialogó con el Diario La Unión con el objetivo de concientizar a la sociedad respecto al uso de la pirotecnia en Navidad, Año Nuevo o en eventos sociales ya que “las personas con discapacidad suelen tener hipersensibilidad auditiva”.

Por una sociedad más empática

“Ellos perciben los sonidos de una forma mucho más aumentada, por eso es importante fomentar que no se utilice pirotecnia o, en su defecto, que no sea sonora”, indicó Cristian, llevando un mensaje de a los vecinos de Lomas.

Al percibir altos niveles de decibeles producto de la pirotecnia, las personas con discapacidad pueden sufrir complicaciones de salud que incluso van más allá de la audición. “Muchos experimentan convulsiones, autolesiones en su cuerpo e incluso huidas de los hogares provocadas por el miedo y el pánico a los ruidos”, aclaró Velasco.

“Queremos que los vecinos puedan pasar las Fiestas felices y en paz, sin que existan estos malestares que puedan perjudicar a las familias. Ojalá los lomenses sean conscientes de lo que provoca la pirotecnia, no está bueno que muchos padres tengan que brindar encerrados en un baño o en una habitación por el hecho de contener a sus hijos”, agregó Cristian, comprometido con la causa.

Los animales, también víctimas de la pirotecnia en Navidad y Año Nuevo

Pero, además de las personas con discapacidad, los animales son otros seres vivos que también padecen los estruendos provocados por los fuegos artificiales. Alejandro Zaccagnino, titular de Veterinaria Integral Colombres (Molina Arrotea 619), se sumó a la charla y describió a la pirotecnia como “estresante” tanto para perros como para gatos.

“Muchas mascotas tienen miedo o fobia ante tantos ruidos, lo que las puede llevar a lastimarse por golpes y cortes, escaparse de sus hogares, morder a sus dueños o, incluso, adquirir alguna enfermedad a futuro. El estrés no es gratis, para nadie”, enfatizó Alejandro.

Para finalizar, Velasco recordó que la hipersensibilidad auditiva es dolorosa, es traumática y puede llegar a ser peligrosa, no solo para las personas con discapacidad, sino también para los animales y pidió “empezar a construir una sociedad más empática, sería hermoso”.

