El Festival de Poesía de Juan Botana despide el año en La Biblioteca del Puente.

El clásico Festival de Poesía de Juan Botana despide el año en la Biblioteca del Puente de Caballito, y continuará en 2026 en el Palacio Lezama , en el Patio del Museo Americanista de Lomas de Zamora, en Opus Verde y en el Jardín Botánico , donde poetas se dan cita para compartir sus poemas a través de un micrófono abierto.

En la Biblioteca del Puente estará el sábado 27 de diciembre, de 18 a 20 en Ambrosetti y Yerbal, Caballito, CABA. Y el año que viene el Festival de Poesía seguirá en el Palacio Lezama, el martes 6 de enero de 17 a 20 en Av. Martín García 346, La Boca, CABA; en el Patio del Museo Americanista, el viernes 16 de enero de 18 a 20 en Manuel Castro 254, Lomas de Zamora, y a confirmar en Opus Verde, Bolívar 785, Lomas de Zamora; y en el Jardín Botánico Carlos Thays, de Av. Santa Fe 3951, en Palermo, CABA, con entrada gratuita.

Participarán poetas de la ciudad de Buenos Aires, Banfield, Lomas, Temperley, Llavallol, José Mármol, Adrogué, Avellaneda, Ramos Mejía, Monte Grande, Moreno, Olivos, Florencio Varela, Mar del Plata, Maschwitz, Vicente López, Villa Adelina, Lincoln, Lanús y Garín. También se sumarán a los encuentros desde México, España, Perú y Venezuela.

Para ser parte de los encuentros hay que anotarse en los eventos de Facebook (La Biblioteca del Puente), Facebook (Palacio Lezama) y Facebook (Patio del Museo) a través de las redes de Juan Botana o enviando un WhatsApp al 1161817440.

Juan Botana será el presentador

Juan Botana hará de presentador, junto a La Biblioteca del Puente y leerá poemas de su libro “Flores plebeyas” y adelantará otros de “Flores plebeyas 2” para dar luego paso al Festival de Poesía.

Los interesados en participar del encuentro deberán poner “asistiré” en los eventos de Facebook siempre que puedan concurrir el 27 de diciembre y el 6 y 16 de enero y publicar sus poemas para conocerlos en el grupo de Facebook del Festival de Poesía.

“En los festivales leen infinidad de poetas, con un récord de público de 300 personas entre participantes y público. En octubre le sumamos cuatro fechas para que más poetas y artistas puedan participar, esta vez en Lomas y en capital”, expresó Juan Botana, creador del festival.

Juan Botana rescata el amor por la poesía

“Básicamente lo que hacemos es juntar gente. Gente que le gusta la poesía y que se quiere expresar. Buscamos un denominador común que los una y cuando no encontramos más poetas y poetisas en la zona sur, buscamos en el resto del Conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires y por esa magia de las redes sociales el festival se volvió internacional y ahora quiere venir gente de todos lados. Un poco por eso lo de quedarnos en el Jardín Botánico fijos, porque me parece que un lugar tan emblemático y hermoso de Buenos Aires puede actuar como imán”, destacó el escritor.

Desde sus comienzos el festival nació itinerante y reunió escritores, escritoras, narradoras, músicos y actores y actrices de diversas latitudes.