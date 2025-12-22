Entregaron diplomas a estudiantes de cursos de oficios de la Universidad de Lomas

La Escuela de Oficios de la Universidad de Lomas de Zamora ( UNLZ ) entregó diplomas a más de 100 personas privadas de la libertad que hicieron diferentes capacitaciones en las unidades penitenciarias Nº40 y Nº58 .

En esta oportunidad, los internos realizaron cursos de fabricación de bloques de cemento, plan de gestión para emprendedores, horticultor y operador de trituradora de plástico. Estas capacitaciones fueron posibles gracias al aporte de la Mutual de Liberados, Liberadas y Familiares "Mario Cafiero", que facilitaron la trituradora y la bloquera.

La entrega de certificados contó con la presencia del juez del Tribunal en lo Criminal N°7 de Lomas de Zamora y vicedirector del Centro de Estudios Judiciales de la UNLZ, Roberto Conti; el secretario de Extensión de la UNLZ, Pablo Vellani; el subsecretario de Extensión, Nazareno Carísimo; el concejal lomense Juan Montaña; el director de la Unidad Nº58, Gustavo Peñalba; y la subdirectora de la Unidad Nº40, Paula Alegre.

"Estamos muy contentos por el esfuerzo y dedicación que pusieron para realizar los cursos y que puedan pensar en la inserción laboral", sostuvo Vellani y los invitó a que continúen capacitándose y quizás continuar con alguna carrera terciaria o universitaria .

Por su parte, Conti, agradeció resaltó que el objetivo de estas capacitaciones "es darles herramientas para el futuro" y anunció la continuidad del programa y la incorporación de actividades culturales.

La Escuela Universitaria de Oficios de la UNLZ fue creada hace 10 años con el propósito de ofrecer capacitaciones en oficios para el fortalecimiento de lazos con el mundo laboral y la inserción para jóvenes desocupados, subocupados, trabajadores de la economía informal o personas con niveles de escolaridad incompletos. En 2022, a través de una iniciativa en conjunto con el Municipio de Lomas, la Provincia y el Patronato de Liberados, se extendió el programa a las cárceles de la región.

Miles de vecinos tuvieron cursos de oficios gratuitos

El programa Capacitate en tu Barrio, que brindó múltiples capacitaciones gratuitas a vecinos de Lomas de Zamora, tuvo su cierre de año con una entrega de diplomas y shows musicales.

Un total de 1.000 estudiantes participaron de los 40 cursos de oficios que se llevaron a cabo en 25 instituciones de Albertina, Santa Marta, Fiorito, Budge, Santa Catalina, Parque Barón y Centenario. A su vez, durante el ciclo lectivo recibieron kits, herramientas y materiales para el desarrollo de las clases.

A lo largo del año hubo cursos de panificación, pastelería, peluquería, barbería, textil, marroquinería, computación, excel, manicuría, jardinería, huerta, soldadura y aparador de calzado. También se organizaron encuentros para entregar kits de balanzas, delantales y cofias a alumnos de panificación; reglas, telas y agujas para máquinas de coser destinadas al área textil; y delantales, rociadores y cepillos para los alumnos de peluquería y barbería.