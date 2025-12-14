Lomas de Zamora: miles de vecinos tuvieron cursos de oficios gratuitos

El programa Capacitate en tu Barrio , que brindó múltiples capacitaciones gratuitas a vecinos de Lomas de Zamora , tuvo su cierre de año con una entrega de diplomas y shows musicales.

Un total de 1.000 estudiantes participaron de los 40 cursos de oficios que se llevaron a cabo en 25 instituciones de Albertina , Santa Marta , Fiorito , Budge , Santa Catalina , Parque Barón y Centenario . A lo largo del ciclo lectivo recibieron kits, herramientas y materiales para el desarrollo de las clases.

El cierre se hizo en el Parque de Lomas con la presencia de autoridades, vecinos y familias. "Es una enorme alegría compartir y celebrar un año nuevo de logros educativos. En muchos casos, los estudiantes al iniciar un curso de oficio se animaron a finalizar sus estudios primarios y secundarios o articular en paralelo los dos estudios", expresó la subsecretaria de Educación Popular, Rocío Álvarez.

La entrega de certificados estuvo acompañada por los shows del cantautor Martín Bravo, el taller de bombos legüeros del CFP Nº406, la banda chamamecera Acosta Navarro y La Flor Chaqueña junto a bailarines del Centro de Jubilados Patio de la Amistad.

El encuentro también contó con la presencia del secretario de Educación, Darío Spampinato; el secretario de Desarrollo Social, Lucas Modarelli; la subsecretaria de Derechos Humanos, Laura Berardo; y el concejal Claudio Morell.

Así se desarrollaron los cursos de oficios

En el primer cuatrimestre se formaron 500 estudiantes en cursos de panificación, pastelería, peluquería, barbería, textil, marroquinería, computación, excel, manicuría, jardinería y huerta. También se organizaron encuentros para entregar kits de balanzas, delantales y cofias a alumnos de panificación; reglas, telas y agujas para máquinas de coser destinadas al área textil; y delantales, rociadores y cepillos para los alumnos de peluquería y barbería.

Por su parte, el segundo cuatrimestre tuvo clases de soldadura, jardinería, textil, computación básica, aparador de calzado y panificación. La propuesta junto a la Secretaría de Educación también incluyo la entrega de cartucheras, útiles, delantales y elementos de protección.