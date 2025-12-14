domingo 14 de diciembre de 2025
14 de diciembre de 2025
Educación popular.

Lomas de Zamora: miles de vecinos tuvieron cursos de oficios gratuitos

A través del programa Capacitate en tu Barrio, el Municipio brindó 40 capacitaciones en 25 instituciones barriales.

Un total de 1.000 estudiantes participaron de los cursos en Lomas.

Un total de 1.000 estudiantes participaron de los 40 cursos de oficios que se llevaron a cabo en 25 instituciones de Albertina, Santa Marta, Fiorito, Budge, Santa Catalina, Parque Barón y Centenario. A lo largo del ciclo lectivo recibieron kits, herramientas y materiales para el desarrollo de las clases.

Otermín presentó las nuevas propuestas formativas para el próximo ciclo lectivo en Lomas. 
A cargo del Municipio.

Lomas: amplían la oferta de carreras, cursos y talleres gratuitos
Todo el año se hicieron trámites y firmas de escrituras en Lomas de Zamora.
Sueño cumplido.

Cuatro mil familias firmaron escrituras y se convirtieron en propietarias de sus casas

El cierre se hizo en el Parque de Lomas con la presencia de autoridades, vecinos y familias. "Es una enorme alegría compartir y celebrar un año nuevo de logros educativos. En muchos casos, los estudiantes al iniciar un curso de oficio se animaron a finalizar sus estudios primarios y secundarios o articular en paralelo los dos estudios", expresó la subsecretaria de Educación Popular, Rocío Álvarez.

cierre capacitate en tu barrio2
El cierre en el Parque de Lomas tuvo entrega de certificados y shows musicales.

La entrega de certificados estuvo acompañada por los shows del cantautor Martín Bravo, el taller de bombos legüeros del CFP Nº406, la banda chamamecera Acosta Navarro y La Flor Chaqueña junto a bailarines del Centro de Jubilados Patio de la Amistad.

El encuentro también contó con la presencia del secretario de Educación, Darío Spampinato; el secretario de Desarrollo Social, Lucas Modarelli; la subsecretaria de Derechos Humanos, Laura Berardo; y el concejal Claudio Morell.

Así se desarrollaron los cursos de oficios

En el primer cuatrimestre se formaron 500 estudiantes en cursos de panificación, pastelería, peluquería, barbería, textil, marroquinería, computación, excel, manicuría, jardinería y huerta. También se organizaron encuentros para entregar kits de balanzas, delantales y cofias a alumnos de panificación; reglas, telas y agujas para máquinas de coser destinadas al área textil; y delantales, rociadores y cepillos para los alumnos de peluquería y barbería.

Por su parte, el segundo cuatrimestre tuvo clases de soldadura, jardinería, textil, computación básica, aparador de calzado y panificación. La propuesta junto a la Secretaría de Educación también incluyo la entrega de cartucheras, útiles, delantales y elementos de protección.

En Lomas de Zamora, los estudiantes pueden llevarse libros de la escuela a sus casas.
Educación.

Inclusión y aprendizaje: entregaron 65 mil libros en escuelas de Lomas

