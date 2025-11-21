Lomas: amplían la oferta de carreras, cursos y talleres gratuitos

Otermín presentó las nuevas propuestas formativas para el próximo ciclo lectivo en Lomas.
Aprender Lomas es la plataforma digital del Municipio que tiene toda la información sobre más de 450 carreras, cursos y talleres que se dictan en instituciones locales. A partir del próximo año ampliarán la oferta educativa con nuevas opciones para los vecinos.
"Desde el Municipio de Lomas tenemos un compromiso con la educación pública y defendemos a nuestras escuelas e institutos porque queremos ser un puente y darle apoyo a aquellas personas que necesitan una mano y generar las condiciones de posibilidad para que haya un futuro muchísimo mejor. Estudiar es un pacto con el futuro y sabemos que cuando uno pasa por un lugar de conocimiento la vida le cambia", destacó el intendente Federico Otermín, quien presentó las propuestas formativas para el próximo ciclo lectivo.
Entre las novedades se encuentra la Tecnicatura en Desarrollo de Software, impulsada por el Instituto Superior de Formación Técnica Nº172 "Alan Turing", que se dictará en una nueva sala informática equipada con 10 computadoras, proyector, pantalla y mobiliario.
También incorporarán orientación vocacional para estudiantes secundarios y abrirán una nueva sede de formación en Fiorito a partir de un convenio con la CTA. Ante un contexto de avances tecnológicos, se sumarán especializaciones en Inteligencia Artificial, programación de videojuegos, computación en la nube y edición audiovisual. Y en el rubro oficios ofrecerán nuevos cursos de tornería y fresado, mecánica de bicicletas y prototipado textil.
Múltiples opciones para estudiar en Lomas de Zamora
Las personas que entren a aprender.lomasdezamora.gov.ar encontrarán toda la información sobre la oferta educativa de los centros de formación profesional, las escuelas municipales, escuelas técnicas, la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ), la Provincia de Buenos Aires y las múltiples entidades que funcionan en los barrios.
Hay opciones rubros como administración y gestión, automotriz, albañilería, cuidados y servicios comunitarios, electromecánica, gasista, deportes, electrónica, estética, gastronomía, hotelería y turismo, industria alimentaria, informática, indumentaria, metalurgia, química, salud y textil.
La web lanzada en mayo de este año brinda la posibilidad de filtrar las búsquedas por áreas temáticas, localidades e instituciones. Cuando seleccionen el curso o carrera que les interesa, los vecinos accederán a las direcciones y números de contacto para comunicarse con la institución y hacer la inscripción.