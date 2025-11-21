Lomas: amplían la oferta de carreras, cursos y talleres gratuitos

Aprender Lomas es la plataforma digital del Municipio que tiene toda la información sobre más de 450 carreras, cursos y talleres que se dictan en instituciones locales. A partir del próximo año ampliarán la oferta educativa con nuevas opciones para los vecinos.

"Desde el Municipio de Lomas tenemos un compromiso con la educación pública y defendemos a nuestras escuelas e institutos porque queremos ser un puente y darle apoyo a aquellas personas que necesitan una mano y generar las condiciones de posibilidad para que haya un futuro muchísimo mejor. Estudiar es un pacto con el futuro y sabemos que cuando uno pasa por un lugar de conocimiento la vida le cambia", destacó el intendente Federico Otermín , quien presentó las propuestas formativas para el próximo ciclo lectivo .

Entre las novedades se encuentra la Tecnicatura en Desarrollo de Software , impulsada por el Instituto Superior de Formación Técnica Nº172 "Alan Turing", que se dictará en una nueva sala informática equipada con 10 computadoras, proyector, pantalla y mobiliario.

También incorporarán orientación vocacional para estudiantes secundarios y abrirán una nueva sede de formación en Fiorito a partir de un convenio con la CTA . Ante un contexto de avances tecnológicos , se sumarán especializaciones en Inteligencia Artificial, programación de videojuegos, computación en la nube y edición audiovisual . Y en el rubro oficios ofrecerán nuevos cursos de tornería y fresado, mecánica de bicicletas y prototipado textil .

Múltiples opciones para estudiar en Lomas de Zamora

Las personas que entren a aprender.lomasdezamora.gov.ar encontrarán toda la información sobre la oferta educativa de los centros de formación profesional, las escuelas municipales, escuelas técnicas, la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ), la Provincia de Buenos Aires y las múltiples entidades que funcionan en los barrios.

Hay opciones rubros como administración y gestión, automotriz, albañilería, cuidados y servicios comunitarios, electromecánica, gasista, deportes, electrónica, estética, gastronomía, hotelería y turismo, industria alimentaria, informática, indumentaria, metalurgia, química, salud y textil.

La web lanzada en mayo de este año brinda la posibilidad de filtrar las búsquedas por áreas temáticas, localidades e instituciones. Cuando seleccionen el curso o carrera que les interesa, los vecinos accederán a las direcciones y números de contacto para comunicarse con la institución y hacer la inscripción.