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27 de mayo de 2026
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Crisis: lanzan préstamos para cancelar deudas con tarjetas de crédito

El Banco de la Nación Argentina lanza esta novedad ante el aumento de la morosidad de las familias, que saltó al 11,5%, alcanzando el registro más alto en más de 15 años.

El Banco Nación lanzó nuevos préstamos destinados a refinanciación de saldos de tarjetas de crédito.

El Banco Nación lanzó nuevos préstamos destinados a refinanciación de saldos de tarjetas de crédito.

Ante la crisis económica y el aumento de la morosidad de las familias, el Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó nuevos préstamos destinados a refinanciación de saldos de tarjetas de crédito. La medida busca asistir a los usuarios que presentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros en un contexto de encarecimiento del crédito.

El programa incluye una línea de “Consolidación de deudas” para quienes perciben haberes en el banco, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y plazos de hasta 72 meses que permite "reunir obligaciones financieras mantenidas tanto en esta como en otras entidades” para facilitar la organización de los pagos.

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Asimismo, se ofrece la refinanciación de tarjetas de crédito de la propia entidad con hasta 90 días de atraso, con una TNA del 35% y plazos de hasta 60 meses, según informó la entidad en un comunicado.

Efecto de la crisis económica

De acuerdo con los datos del Informe de Política Monetaria del Banco Central y la información oficial del BNA, la morosidad de las familias argentinas saltó al 11,5%, alcanzando el registro más alto en más de 15 años.

El deterioro es liderado por los préstamos personales con un 14,2% de mora, mientras que en las tarjetas de crédito se ubica en el 11,7%.

El lanzamiento de estas líneas ocurre tras las declaraciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien aseguró que la entidad no rescataría a las familias endeudadas y que la crisis de pago debe ser “un proceso de aprendizaje para los bancos”.

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