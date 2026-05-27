¿Por qué el Gobierno de Javier Milei quiere derogar la Ley de Etiquetado Frontal?

El proyecto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. Según argumentó el Gobierno, la normativa actual presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justificarían su eliminación.

Otro más. Papelón de Javier Milei: difundió un mapa falso al que le falta Tucumán y las Malvinas

El boleto de transporte en el AMBA aumentó hasta 17 veces en la gestión de Milei

El Gobierno sostiene que el sistema actual “confunde” a los consumidores, genera costos para la industria alimenticia y afecta la competitividad comercial.

Que los octógonos negros simplifican demasiado la información nutricional y pueden inducir a “interpretaciones poco precisas”.

Que el modelo basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) tiene “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas”.

Que la ley no habría cumplido sus objetivos desde su implementación en 2021.

Que el sistema actual desincentiva la reformulación de productos y dificulta inversiones y comercio.

Que buscan “armonizar” las reglas con otros países del Mercosur para unificar criterios de etiquetado.

Los argumentos que la defienden

Del otro lado, especialistas en salud, organizaciones de consumidores y sectores médicos cuestionan la iniciativa y advierten que podría significar un retroceso en políticas de prevención de obesidad, diabetes e hipertensión. También sostienen que el etiquetado ayudó a que muchas personas comprendieran mejor qué consumen y obligó a empresas a reformular productos.

La ley vigente, sancionada en 2021, obliga a que los alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías incluyan sellos de advertencia en la parte frontal de los envases. También restringe la publicidad dirigida a niños y limita el uso de personajes infantiles en productos considerados poco saludables.

El Gobierno cuestionó además el actual sistema de perfil nutricional basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Según el texto oficial, el esquema utiliza criterios “binarios” que no contemplan diferencias entre tipos de alimentos ni las porciones reales consumidas.