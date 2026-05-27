Mujeres de Lomas tendrán una jornada de estudios gratuitos

Jornada pór el Día de Acción por la Salud de las Mujeres en Lomas.

Por el Día de Acción por la Salud de las Mujeres , en Lomas de Zamora realizarán una jornada de controles gratuitos para las vecinas.

El operativo se llevará a cabo este jueves, de 9 a 15, en el CIS San Martín de San José que está ubicado sobre la calle Anchoris 3338 . Sin turno previo, las mujeres podrán hacerse densitometrías, mamografías y PAP . También habrá difusión sobre métodos anticonceptivos y prevención de violencia de género .

El CIS San Martín se especializa en la atención de mujeres, géneros y diversidades . Ahí tienen un equipo de última generación para diagnosticar patologías óseas y evitar lesiones graves. La densitometría permite detectar la osteoporosis , un deterioro muy común que es la pérdida precoz de densidad mineral ósea en mujeres de 50 años en adelante.

El centro de salud también cuenta con un mamógrafo que brinda imágenes muy iniciales de un cáncer de mama como microcalcificaciones y nódulos. También sirve para identificar quistes, patologías benignas y ver la evolución y cambios de la mama a lo largo de los años.

El 90% de los casos de cáncer de mama detectados de manera temprana logran ser curados. Por eso, es fundamental hacerse el estudio a partir de los 40 años y, en casos de antecedentes familiares, anticipar los controles entre los 30 y 35.

Volvió la posta de salud a la peatonal Laprida

En la peatonal Laprida de Lomas volvió a funcionar la posta de salud del Municipio para que los vecinos se hagan controles médicos gratuitos.

Los martes y jueves, de 10 a 13, los profesionales atienden a la comunidad en la esquina de Laprida e Italia (sobre Italia mientras terminan las obras en Laprida) para hacer chequeos de presión arterial, glucemia y oximetría. Además, se aplican las vacunas que permiten completar el Calendario Nacional y son fundamentales para prevenir enfermedades.

Por su parte, más de 200 adultos mayores ya se hicieron controles médicos y estudios gratuitos a través de las jornadas de medicina preventiva en los Hospitales de Diagnóstico Inmediato de Banfield y Temperley. En una sola mañana, los vecinos tuvieron análisis de laboratorio, controles médicos clínicos, chequeos de peso y talla, tensión arterial, saturación, radiografías de tórax, electrocardiogramas y vacunación. También les dan turnos para ecografías abdominales, ginecológicas, mamarias y mamografías.