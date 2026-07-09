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9 de julio de 2026
Momento imborrable.

El día que un hincha de Temperley invadió una cancha para abrazar a Diego Maradona

Lo hizo en Roma durante el Partido de la Paz de 2016, al que ingresó con la camiseta de su amado Temperley y su imagen con la casca celeste recorrió el mundo.

Momento único entre Maradona y un hincha de Temperley.

Momento único entre Maradona y un hincha de Temperley.

Agustín Morrone vivió un momento imborrable hace 10 años cuando, en medio de un partido jugado en Italia, mostró la camiseta de Temperley al mundo entero y fue el centro de todas las cámaras, tras meterse al campo de juego para saludar a Diego Maradona.

El hincha del Gasolero acaparó a la atención de todos en el Partido de la Paz jugado en Roma, donde se reunieron los mejores futbolistas el mundo, entre ellos Maradona, con el objetivo de promover el diálogo, la integración social y llevar un mensaje de paz mundial a través del deporte.

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El joven, cuya imagen vestido de celeste recorrió el mundo, sacó a relucir la picardía argentina para evadir los controles de seguridad del Estadio Olímpico de Roma y dejó una imagen junto al astro de Fiorito que festeja todo el pueblo gasolero y le dejó una de las mejores postales de su vida.

El relato del hincha de Temperley

“Fue todo planeado”, había señalado en su momento Morrone, quien jugó en las inferiores de Temperley y después de quedar libre del club de sus amores, fue a probar suerte en el Viejo Continente.

Y sobre por qué tomó la decisión, Agustín comentó en su momento. “Tuve la posibilidad de ir a la cancha dos años antes en un partido también por la Paz. Fue de casualidad porque ese día no trabajaba y por eso me fui a Roma. Cuando estaba adentro, dije por dentro ‘qué lindo mandarse y abrazar a Diego’, pero no me animé y me arrepentí muchísimo. Después, cuando se volvió hacer el partido, no lo pensé dos veces, fui directo a meterme en la cancha y por suerte todo salió bien”.

El hincha del Celeste llegó al imponente estadio italiano con la decisión tomada y llevó a cabo su plan con determinación. “Fue un segundo. Salté la fosa, me escondí de debajo de una pared que había en la pista de atletismo y cuando veo que Diego está volviendo del área rival, yendo para el medio, decido mandarme porque estaba por la mitad de la cancha”, comentó el vecino de Temperley.

El encuentro con Diego Maradona en el Olímpico de Roma

Con esa movida, eludió los controles de seguridad y cumplió su objetivo, quedándose con un recuerdo imborrable que guardará por el resto de su vida. Y no es para menos. El encuentro con El Diego le dejó una de las mejores anécdotas de su vida, la cual contará una y otra vez sin cansarse.

“Cuando me encuentro con él, lo abracé, le dije que todo Temperley lo ama. Me dijo muchas gracias y me fui tranquilo. Por suerte no hubo ningún problema”, concluyó.

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