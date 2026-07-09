De Lanús a Los Andes: Alexis González se transformó en el segundo refuerzo del Milrayitas

Alexis González , un prometedor extremo izquierdo de 21 años que llega procedente de las divisiones inferiores de Lanús, se transformó en el segundo refuerzo de Los Andes . El juvenil, formado desde los seis años en la cantera del Granate, se suma al conjunto de Lomas de Zamora bajo la condición de préstamo por un año.

De esta manera, Los Andes aceleró en el mercado de pases y confirmó de manera oficial la incorporación de su segundo refuerzo, tras la presentación de Franco Tisera. Su arribo responde a una búsqueda directa del cuerpo técnico para aportar velocidad, desborde y frescura a la ofensiva del equipo en la segunda mitad de la temporada.

Alexis González se destaca principalmente por su velocidad y buen pie para desempeñarse como extremo por la banda izquierda. Sin embargo, su despliegue físico y disciplina táctica también le permiten retrasarse en el campo y cumplir funciones como lateral-volante por ese mismo sector.

Fue dirigido por Rodrigo Acosta en las divisiones inferiores de Lanús y ahora le llega la oportunidad de jugar en la Primera Nacional con Los Andes. El jugador ya superó la revisión médica correspondiente, firmó su contrato con la institución y se integró de inmediato a los entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico. De esta manera, el atacante buscará sumar sus primeros minutos en el fútbol profesional tras un destacado paso por la reserva de Lanús.

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Formación y regularidad en la reserva Granate

El "Mono" González llega al conjunto de Lomas de Zamora respaldado por una fuerte continuidad en la reserva de Lanús, categoría en la que debutó formalmente en agosto de 2024 en el Torneo Proyección. A lo largo de su proceso formativo, el juvenil disputó más de 50 partidos oficiales con la camiseta de la Reserva del Granate, consolidando su pegada, sus proyecciones y la precisión de sus centros al área.

A nivel de palmarés en la categoría, Alexis González no llegó a consagrarse campeón con la reserva (el último título histórico de Lanús en esta división fue en el año 2020 bajo la dirección de Rodrigo Acosta).

No obstante, su regularidad e intensivo rodaje en el predio de Valentín Alsina lo convirtieron en una de las piezas fijas de recambio, acumulando la experiencia necesaria para dar el salto definitivo hacia la Primera Nacional. Fue uno de los baluartes en el último subcampeonato del Torneo Proyección de Reserva, tras perder la final ante Vélez por penales por 6 a 5 en el estadio de Platense.

Así juega Alexis González, el nuevo refuerzo de Los Andes