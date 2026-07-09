Morena Rial, complicada: rechazaron su pedido de libertad condicional

El Tribunal Oral en lo Criminal N.°7 de San Isidro rechazó el pedido de libertad condicional de Morena Rial y seguirá con prisión domiciliaria, tras haber sido condenada a tres años de prisión en la causa por los robos cometidos en las localidades bonaerenses de Castelar, Martínez y Villa Adelina.

La defensa de Jorge Rial había acordado esa sentencia a través de un juicio abreviado con el fiscal Patricio Ferrari y los particulares damnificados.

Fue declarada penalmente responsable por el delito de "robo triplemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento, efracción, y en poblado y en banda (hecho uno), en concurso con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho dos), en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho tres)".

Conforme a la resolución dictada por la jueza María Coelho , la implicada incumplió el arresto domiciliario con tobillera electrónica, luego de ofrecer una entrevista televisiva junto a Alan Cañete (uno de los acusados por supuesto desvío de la investigación en el caso Loan), por publicar historias en su cuenta de Instagram con "incitación a la violencia y a la conspiración social por la muerte de un amigo en una comisaría en Córdoba" y promocionar apuestas.

La jueza consideró que se debe asegurar "el sometimiento a proceso" de Morena Rial, la purga de la condena y la protección de su hijo "A", al tiempo que ordenó la realización de un tratamiento psiquiátrico y psicológico, por lo que tendrá que "rendir cuenta a partir de los diez días a partir de la fecha de notificación".

Morena Rial irá a juicio oral en otro caso

El 21 de septiembre comenzará otro juicio oral contra la mediática por una causa de robos y amenazas presuntamente cometidos contra dos ex novios, Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri.

El proceso se llevará a cabo en la Cámara en lo Criminal y Corrección de 11ª Nominación de la ciudad de Córdoba. La acusación formal contra Morena es robo, hurto, amenazas y coacción. Meses atrás había solicitado una probation y una reparación económica para los damnificados, pero ambos lo rechazaron y pidieron que sea juzgada en un debate.