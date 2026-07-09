jueves 09 de julio de 2026
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9 de julio de 2026
Fallo.

Morena Rial, complicada: rechazaron su pedido de libertad condicional

La Justicia se expidió sobre el pedido de la defensa de Morena Rial, luego de la condena por robos en distintas localidades de la Provincia.

Morena Rial, en un nuevo escándalo.
Morena Rial, en un nuevo escándalo.

El Tribunal Oral en lo Criminal N.°7 de San Isidro rechazó el pedido de libertad condicional de Morena Rial y seguirá con prisión domiciliaria, tras haber sido condenada a tres años de prisión en la causa por los robos cometidos en las localidades bonaerenses de Castelar, Martínez y Villa Adelina.

La defensa de Jorge Rial había acordado esa sentencia a través de un juicio abreviado con el fiscal Patricio Ferrari y los particulares damnificados.

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Fue declarada penalmente responsable por el delito de "robo triplemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento, efracción, y en poblado y en banda (hecho uno), en concurso con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho dos), en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho tres)".

Morena Rial, condenada.

Morena Rial, condenada.

Conforme a la resolución dictada por la jueza María Coelho, la implicada incumplió el arresto domiciliario con tobillera electrónica, luego de ofrecer una entrevista televisiva junto a Alan Cañete (uno de los acusados por supuesto desvío de la investigación en el caso Loan), por publicar historias en su cuenta de Instagram con "incitación a la violencia y a la conspiración social por la muerte de un amigo en una comisaría en Córdoba" y promocionar apuestas.

La jueza consideró que se debe asegurar "el sometimiento a proceso" de Morena Rial, la purga de la condena y la protección de su hijo "A", al tiempo que ordenó la realización de un tratamiento psiquiátrico y psicológico, por lo que tendrá que "rendir cuenta a partir de los diez días a partir de la fecha de notificación".

Morena Rial irá a juicio oral en otro caso

El 21 de septiembre comenzará otro juicio oral contra la mediática por una causa de robos y amenazas presuntamente cometidos contra dos ex novios, Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri.

El proceso se llevará a cabo en la Cámara en lo Criminal y Corrección de 11ª Nominación de la ciudad de Córdoba. La acusación formal contra Morena es robo, hurto, amenazas y coacción. Meses atrás había solicitado una probation y una reparación económica para los damnificados, pero ambos lo rechazaron y pidieron que sea juzgada en un debate.

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