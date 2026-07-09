jueves 09 de julio de 2026
Escribinos
9 de julio de 2026
Oficial.

El informe toxicológico de Ernestina Pais reveló un dato clave

La Justicia recibió el resultado definitivo del examen practicado a la periodista Ernestina Pais, quien murió el pasado 26 de junio en un accidente.

Ernestina Pais falleció a los 54 años.&nbsp;

Ernestina Pais falleció a los 54 años. 

El informe determinó que no se detectó presencia de alcohol ni de sustancias tóxicas en sangre, por lo que quedó descartado que la periodista hubiera estado bajo los efectos de esas sustancias al momento del accidente.

Lee además
Ernestina Pais y su hijo. 
Fuerte.

El enorme gesto del hijo de Ernestina País que conmovió a todos
El hijo de Ernestina Pais. 
Buena onda.

El emotivo encuentro del hijo de Ernestina Pais con un ídolo del rock

La novedad fue confirmada por el periodista Rodrigo Alegre, a través de su cuenta de X, quien informó que el estudio llegó a la Fiscalía de San Isidro encargada de la investigación.

El resultado representa una de las pericias más esperadas del expediente, ya que buscaba establecer si algún factor de ese tipo pudo haber influido en la conducción del vehículo.

Información sobre la muerte de Ernestina Pais.

Información sobre la muerte de Ernestina Pais.

La principal hipótesis del accidente

Con esta pericia, la principal hipótesis de los investigadores continúa siendo que Ernestina Pais intentó cruzar el paso a nivel cuando las barreras ya se encontraban bajas, una secuencia que quedó registrada por distintas cámaras de seguridad instaladas en la zona.

El vehículo que conducía fue impactado sobre el lateral del conductor por una formación del Tren de la Costa y la periodista murió como consecuencia de un grave traumatismo de cráneo sufrido durante el accidente.

La causa, sin embargo, sigue avanzando. En los últimos días la Fiscalía ordenó nuevas medidas de prueba, entre ellas el peritaje del auto, la apertura del teléfono celular de la conductora y el análisis de las comunicaciones realizadas antes del accidente, con el objetivo de reconstruir con precisión sus últimos movimientos y determinar las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

Temas
Seguí leyendo

El enorme gesto del hijo de Ernestina País que conmovió a todos

El emotivo encuentro del hijo de Ernestina Pais con un ídolo del rock

Por qué Muscari fue llamado a declarar tras la muerte de Ernestina Pais

Federica habló por primera vez tras la muerte de Ernestina Pais

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Jorge Messi, con Lionel y Celia. 
¡Fuerza!

Celia Cuccittini dio detalles del estado de salud de Jorge Messi

Las más leídas

Te Puede Interesar

Momento único entre Maradona y un hincha de Temperley. video
Momento imborrable.

El día que un hincha de Temperley invadió una cancha para abrazar a Maradona