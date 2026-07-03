El enorme gesto del hijo de Ernestina País que conmovió a todos

A pocas horas de cumplirse una semana de la trágica muerte de Ernestina País en un accidente en San Isidro, su hijo Benicio Guyot tuvo un enorme gesto de generosidad con todos los que se expresaron con cariño tras la partida de la periodista a sus 54 años.

Su papá, el fotógrafo Alejandro Guyot, sus familiares y amigos más cercanos organizaron una red afectiva para acompañarlo y contenerlo el tiempo que fuera necesario.

Rescate emotivo. El enorme gesto de Ernestina Pais que salió a la luz tras su muerte

A pesar de que el joven siempre mantuvo un perfil muy bajo, el momento que le toca atravesar lo llevó a expresarse en las redes sociales con un sentido posteo.

Este miércoles por la noche por ejemplo, Benicio volvió a subir una historia a su red social para expresar su gratitud por todo ese amor que le llega de lugares inesperados.

"Gracias a todos una vez más por todos los mensajes preciosos. Estoy absolutamente inundado de amor. Gracias", expresó el joven de 22 años.

Al momento de la tragedia, Benicio vivía en la casa de su mamá. Aún no trascendió si con el tiempo querrá seguir allí sólo o si por el contrario, se mudará a la casa de su padre.