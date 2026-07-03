viernes 03 de julio de 2026
Escribinos
3 de julio de 2026
Fuerte.

El enorme gesto del hijo de Ernestina País que conmovió a todos

Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais, se expresó en las redes a poco de cumplirse una semana del trágico accidente que le costó la vida a su mamá.

Ernestina Pais y su hijo.&nbsp;

Ernestina Pais y su hijo. 

A pocas horas de cumplirse una semana de la trágica muerte de Ernestina País en un accidente en San Isidro, su hijo Benicio Guyot tuvo un enorme gesto de generosidad con todos los que se expresaron con cariño tras la partida de la periodista a sus 54 años.

Su papá, el fotógrafo Alejandro Guyot, sus familiares y amigos más cercanos organizaron una red afectiva para acompañarlo y contenerlo el tiempo que fuera necesario.

Lee además
Ernestina Pais falleció a los 54 años. 
Rescate emotivo.

El enorme gesto de Ernestina Pais que salió a la luz tras su muerte
Ernestina Pais y su hermana Federica. 
Tristeza.

Federica habló por primera vez tras la muerte de Ernestina Pais

A pesar de que el joven siempre mantuvo un perfil muy bajo, el momento que le toca atravesar lo llevó a expresarse en las redes sociales con un sentido posteo.

El mensaje del hijo de Ernestina Pais.

El mensaje del hijo de Ernestina Pais.

El mensaje del hijo de Ernestina Pais

Este miércoles por la noche por ejemplo, Benicio volvió a subir una historia a su red social para expresar su gratitud por todo ese amor que le llega de lugares inesperados.

"Gracias a todos una vez más por todos los mensajes preciosos. Estoy absolutamente inundado de amor. Gracias", expresó el joven de 22 años.

Al momento de la tragedia, Benicio vivía en la casa de su mamá. Aún no trascendió si con el tiempo querrá seguir allí sólo o si por el contrario, se mudará a la casa de su padre.

Temas
Seguí leyendo

El enorme gesto de Ernestina Pais que salió a la luz tras su muerte

Federica habló por primera vez tras la muerte de Ernestina Pais

Por qué Muscari fue llamado a declarar tras la muerte de Ernestina Pais

El emotivo mensaje que el hijo de Ernestina Pais le envió a Moria

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Connie Ballarini, en Lomas de Zamora. 
Recomendados.

Finde en Lomas: Connie Ballarini, Inés Estévez y Germán Palacios

Las más leídas

Te Puede Interesar

Tras más de una década de actividad la fábrica de cerveza Gulliver anunció su cierre.
Crisis económica.

Cerró una reconocida fábrica de cerveza artesanal en Lomas