Con operativos en Lomas, cayó una banda que vendía vehículos y autopartes robadas

Desarticularon una banda criminal dedicada a la compra y venta de vehículos y autopartes robadas. Uno de los involucrados estaba detenido en la Comisaría de Ingeniero Budge . Hubo allanamientos en Lomas de Zamora y otros puntos del Conurbano bonaerense.

La investigación empezó en abril. Los ciberpatrullajes realizados por la División Delitos contra el Automotor de la Policía Federal Argentina permitieron detectar un perfil de Facebook que vendía autos y repuestos a un valor demasiado bajo a través de Marketplace .

Los detectives sospecharon que había un origen ilícito detrás. Y no se equivocaron. Las tareas de campo comprobaron que los autos publicados habían sido obtenidos mediante violentos robos a mano armada en el Conurbano bonaerense.

La banda estaba integrada por siete hombres y tres mujeres. Dos de ellos estaban detenidos en la Comisaria de Ingeniero Budge y en la Unidad Carcelaria N°23 de Florencio Varela . Los miembros del grupo se repartían las tareas: algunos manejaban depósitos para el desguace de autopartes, otros les cambiaban la numeración registral y otros confeccionaban nueva documentación para poder venderlos por redes sociales.

Operaban desde Lomas de Zamora

El avance de la investigación permitió detectar 14 domicilios vinculados a la banda en Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Avellaneda, La Matanza y la localidad balnearia de la Lucila del Mar. En este último vivía el líder de la banda, quien cumplía prisión domiciliaria por “asociación ilícita”.

Hubo allanamientos en Lomas de Zamora y varios puntos del Conurbano.

A partir de las pruebas obtenidas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Martin ordenó allanar dichos objetivos. De esa manera se logró la detención de cinco hombres y una mujer, entre ellos el cabecilla del grupo, y fueron identificadas dos mujeres relacionadas a la banda.

En los operativos se incautaron ocho vehículos con numeraciones adulteradas, varias autopartes robadas, una moto con pedido de secuestro, patentes adulteradas, material para la grabación de automóviles, sellos registrales con la DNRPA (Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor), licencias de conducir truchas, máquinas de grabado de cristales para automotores, documentación ilegal de vehículos, dos notebooks, tres CPU, una impresora y 16 teléfonos celulares.

Todos los detenidos quedaron a disposición del magistrado interventor por los delitos de “falsificación o adulteración de documento público”, “encubrimiento agravado” y desarmado de automotores y venta de sus autopartes.