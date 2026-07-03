Pipo Gorosito vuelve a la cancha de Lanús: el recuerdo de la última vez que estuvo en La Fortaleza

Néstor "Pipo" Gorosito volverá al Estadio Ciudad de Lanús en la primera fecha del Torneo Clausura, pero esta vez se sentará en el banco de suplentes visitante como el flamante director técnico de San Lorenzo. Tras cerrarse su acuerdo para iniciar un segundo ciclo en Boedo, el fixture determinó que su debut en el campeonato sea en La Fortaleza.

El sur bonaerense lo espera bajo un clima de tensión y rivalidad que lleva más de dos décadas de historia. Para encontrar la última vez que Gorosito pisó el césped de Guidi y Cabrero como entrenador de un equipo visitante, hay que remontarse al 14 de abril de 2017. En aquella oportunidad, "Pipo" llegó al Sur dirigiendo a San Martín de San Juan por la fecha 20 del torneo local.

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Aquel encuentro terminó en un aburrido empate 0 a 0 frente al Lanús conducido por Jorge Almirón. A pesar de la falta de emociones en los arcos, las tribunas jugaron su propio partido: la parcialidad granate le hizo sentir rigurosamente el rigor de la localía a Gorosito con insultos y silbidos generalizados desde el momento en que pisó el campo de juego. Al finalizar el partido, el propio DT intentó bajar los decibeles declarando: "No me enoja lo que pasa con la gente de Lanús... eso pasó hace más de 10 años".

El fuerte rechazo de los hinchas de Lanús hacia Gorosito nació de su caótico paso como entrenador del club local, al cual renunció el 10 de noviembre de 2005 tras sufrir una goleada 4-1 ante River en esa misma cancha, en medio de una pésima relación con la gente.

Sin embargo, la ruptura definitiva y el rencor eterno se consolidaron tiempo después de su salida, cuando "Pipo" lanzó una declaración pública que caló hondo en el orgullo granate: aseguró que "el 70 por ciento del sur es hincha de Banfield". Aquella frase fue tomada como una provocación directa hacia la institución y transformó cada uno de sus regresos posteriores en verdaderos cabildos abiertos de repudio.

El debut con San Lorenzo bajo la lupa

A sus 62 años, Gorosito asumió la conducción de San Lorenzo tras la salida de Gustavo Álvarez. Si bien el debut absoluto de su cuerpo técnico será unos días antes por los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra, el estreno en el Torneo Clausura ante Lanús en La Fortaleza concentrará el morbo y las miradas de todo el fútbol argentino.

Tras casi una década sin pisar ese estadio, Gorosito buscará comenzar con el pie derecho en el Ciclón, sabiendo de antemano que en el Sur no habrá alfombra roja, sino un ambiente de máxima presión.