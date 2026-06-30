Víctor Ayala, a José Canale en el histórico penal de Paraguay: "Vos sos de Lanús, no me defraudes"

El gol de penal que convirtió José María Canale para que la Selección Paraguay gane ante Alemania y avance a los octavos de final del Mundial 2026 provocó miles de reacciones en todo el mundo. Una de las más difundidas tuvo como protagonista a Víctor Ayala , quien está vinculado a Canale por un club amado por ambos: Lanús .

El actual futbolista del "Granate" fue el responsable de patear el sexto penal de la serie luego de que errara Tah para los alemanes, teniendo en sus pies la responsabilidad de concretar un triunfo histórico. Y el hombre de Lanús no falló: con un remate alto y esquinado, marcó y desató el delirio en Paraguay.

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Ayala fue uno de los millones de paraguayos que vivieron ese penal de manera especial, con muchísimo nerviosismo, pero también muy ilusionado. Pero él tenía un motivo para confiar en Canale.

“Vos sos de Lanús, no me podés fallar” , repetía constantemente el exfutbolista del “Granate” mientras el marcador central se acercaba al punto de penal para ejecutar su remate.

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Y tras el remate cruzado que engañó a Manuel Neuer, Ayala y toda su familia en un grito de felicidad para la histórica guaraní. “Él es de Lanús, es de Lanús”, volvió a reafirmar, mercado de José Canele, por ser jugador del “Granate”, tenía la personalidad para hacerse cargo del histórico penal y le darle a la selección albirroja una victoria que se festejará varios años.

La promoción que sacó Lanús por José Canale

Tras la tarde soñada que vivió Canale en el Boston Stadium dándole la clasificación a su selección a los octavos de final, Lanús lanzó una promoción por el logro que consiguió el marcador central del "Granate" ante Alemania en el Mundial 2026.

"Llevate la camiseta de nuestro cazador de utopía", remarca el posteo que publicó la cuenta oficial de X para presentar la promoción, haciéndose eco de una icónica frase de Gustavo Alfaro, el entrenador de la Albirroja. "Estampa de José Canale gratis en Tienda Granate", informa inmediatamente.