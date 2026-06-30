José María Canale, de Lanús al mundo con el penal decisivo contra Alemania

La de José María Canale es una historia de superación. El central que encontró en Lanús “su lugar en el mundo” está en boca de todos luego de convertir el penal decisivo con que la Selección Paraguay eliminó a la poderosa Alemania del Mundial 2026 y clasificó a los octavos de final.

El oriundo de Itaugúa tuvo sus primeros minutos en la Copa del Mundo cuando entró para “aguantar” el 1-0 contra Turquía y en el 0-0 con Australia que selló el pase del equipo de Gustavo Alfaro a la siguiente ronda.

La frutilla del postre fue Alemania, en 120 minutos se bancó a los tanques alemanes en una denodada lucha. En diálogo con TyC Sports, reconoció estar sumando jornadas épicas: “Una más para el cuaderno, como se dice”.

Paraguay tuvo dos remates para definirlo y los falló. Pero, José María Canale fue con determinación a rematar el suyo. “No sé si pesaba. Disfruté un montón, pensando en amigos, en la familia, en todo el pueblo paraguayo”, dijo.

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Julio Enciso abrió el marcador para Paraguay al cierre del primer tiempo y Kai Havertz igualó para Alemania en el inicio del complemento. El andar de los Guaraníes en el suplementario se alteró con el gol (anulado) de Jonathan Tah, el mismo que falló el último remate desde los 12 pasos. “Habíamos visto que le habían hecho la cortina, supuestamente era foul. Quedó ese suspenso”, aclaró el defensor sobre la jugada anulada vía VAR en el Gillette Stadium de Boston.

Por último, José María Canale saludó al pueblo paraguayo y al club de barrio más grande del mundo (Lanús). “Muchas gracias por el apoyo, en general a todo el pueblo paraguayo y a la gente deLanús”, finalizó el héroe paraguayo.

Ascendente carrera de José María Canale

Libertad, Nacional y Sol de América fueron los clubes de su país. Llegó casi desconocido a Newell’s, pasó por Godoy Cruz de Mendoza, pero el gran salto lo dio a Lanús, previo préstamo en Querétaro. Volvió de México y se transformó en pieza clave de la defensa del equipo de Mauricio Pellegrino.

Figura en las finales de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, donde con un cabeza a los 118 minutos marcó el 2-2 parcial de la victoria por 3-2. “De chico jugaba a la Play y decía ‘algún día voy a hacer un gol en el Maracaná’”, reveló luego de la consagración de Lanús frente a Flamengo.

El sentido de pertenencia con Lanús lo puso de manifiesto su esposa Yéssica Ramírez, cuando declaró después de la épica ante Alemania que “no podríamos vivir sin Lanús, no podemos irnos de ahí. Es como una familia, no hay otra palabra para describir lo que es el club”.

Elogios de Gustavo Alfaro con el central

En los días previos al Mundial 2026, el entrenador argentino Gustavo Alfaro hizo una radiografía de José María Canale por su convocatoria: “Lo de Canale es una demostración de lucha, de constancia, de no bajar nunca la guardia, de todo lo que le costó hacerse un espacio para llegar al fútbol argentino, tener un muy buen suceso y ganarse a fuerza de corazón y rendimiento esta convocatoria”.

José María Canale José María Canale se bancó a los tanques alemanes.

Consumado el triunfo ante Alemania, el DT de la Selección Paraguay sostuvo que “no quiero dejar de mencionar también a Canale. José es un campeón de la vida, jugó como si tuviese 100 partidos en la Selección y jugó contra Alemania marcando a los delanteros más difíciles del planeta”.

Y remató: “Le ha tocado una vida difícil, compleja, y la complejidad que le dio la vida le dio, no digo revancha, porque no es una revancha, sino la oportunidad de regalarle una caricia cálida al alma a una persona que se lo merece”.