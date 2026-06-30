El intérprete atravesó géneros como el folklore rioplatense y actuó junto a Chaly García, entre grandes intérpretes.

Murió el músico Daniel Melingo, ex Abuelos de la Nada y tanguero innovador.

El músico, multiinstrumentista y poeta Daniel Melingo murió a los 68 años, luego de cuatro décadas de trayectoria. El artista fue considerado una de las figuras más originales de la música popular del país y uno de los grandes renovadores del tango contemporáneo, con un extenso recorrido por el rock nacional y la experimentación que lo consolidaron gracias a su identidad artística marcada por la poesía urbana, el lunfardo y la teatralidad.

Sorpresa. Santiago del Moro confirmó el regreso de la placa planta en Gran Hermano

Con formación en el Conservatorio Nacional, en musicología, fue ampliamente reconocido por su rol como miembro fundador de Los Twist en 1982 -junto a Pipo Cipolatti-. Su carrera inició en la escena underground porteña durante la última dictadura militar y alcanzó notoriedad a comienzos de los años 80 al integrar Los Abuelos de la Nada.

En esa instancia, compartió formación con músicos como Andrés Calamaro, Cachorro López y Gustavo Bazterrica, hechos que lo hicieron parte de una de las etapas más emblemáticas del rock argentino.

Un músico sin comparación

A mediados de los años 80 se radicó en España, donde integró la banda Toreros Muertos, liderada por Pablo Carbonell. Años después fundó el grupo Lions in Love, junto a la holandesa Stefanie Ringes, en la voz, y el también argentino Pablo Guadalupe en la sintes.

Embed

Melingo realizó sus últimos trabajos conceptuales en la década de 2020, como el disco Oasis (2020). Anteriormente, en 2014, su proyecto multidisciplinar Linyera fue la antesala que marcó su paso reciente por el tango contemporáneo, con la participación de artistas como Skay Beilinson, Jaime Torres, Alejandro Terán, Juan Ravioli, Axel Krygier y su amigo Miguel Zabaleta.

El intérprete atravesó géneros como el folklore rioplatense y actuó junto a Chaly García, entre grandes intérpretes.